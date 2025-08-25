تركيا
صور | وفد عسكري تركي يلتقي صدام حفتر في بنغازي ضمن جولة الفرقاطة "TCG قنالي أدا"
أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الاثنين، انعقاد اجتماع بين وفدين عسكريين تركي وليبي، وذلك في إطار زيارة الفرقاطة التركية "TCG قنالي أدا" إلى ميناء بنغازي شرقي ليبيا.
الوفدين العسكريين التركي واللليبي في إطار زيارة الفرقاطة التركية / وزارة الدفاع التركية
25 أغسطس 2025

وقالت الوزارة، في بيان نُشر عبر منصة "إن سوسيال" التركية، إن الوفد التركي ترأسه اللواء إلكاي ألتينداغ، المدير العام لقسم الدفاع والأمن في وزارة الدفاع، حيث التقى خلال الزيارة نائب قائد الجيش الوطني الليبي وقائد القوات البرية صدام حفتر.

وأضاف البيان أن اللقاءات تناولت بحث التعاون العسكري المشترك في إطار شعار "ليبيا واحدة.. جيش واحد"، مشيراً إلى حضور السفير التركي لدى ليبيا غوفَن بَغَج، والقنصل العام التركي في بنغازي سركان قرامانلي أوغلو.

وعقب الاجتماعات، قام صدام حفتر بزيارة الفرقاطة التركية الراسية في ميناء بنغازي، واطّلع على قدراتها. 

تأتي هذه المحطة بعد زيارة أجرتها "TCG قنالي أدا" إلى العاصمة طرابلس في 17 أغسطس/آب الجاري، حيث استقبلها رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول ركن محمد الحداد.

مصدر:TRT Arabi
