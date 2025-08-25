وقالت الوزارة، في بيان نُشر عبر منصة "إن سوسيال" التركية، إن الوفد التركي ترأسه اللواء إلكاي ألتينداغ، المدير العام لقسم الدفاع والأمن في وزارة الدفاع، حيث التقى خلال الزيارة نائب قائد الجيش الوطني الليبي وقائد القوات البرية صدام حفتر.

وأضاف البيان أن اللقاءات تناولت بحث التعاون العسكري المشترك في إطار شعار "ليبيا واحدة.. جيش واحد"، مشيراً إلى حضور السفير التركي لدى ليبيا غوفَن بَغَج، والقنصل العام التركي في بنغازي سركان قرامانلي أوغلو.

وعقب الاجتماعات، قام صدام حفتر بزيارة الفرقاطة التركية الراسية في ميناء بنغازي، واطّلع على قدراتها.