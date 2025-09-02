ووصفت السلطات الفرنسية الحادثة بأنها "جريمة طعن خطيرة" مرتبطة بخلاف شخصي أدى إلى تصعيد دموي.

وأفاد المدعي العام في مرسيليا نيكولا بيسون بأنّ أحد الضحايا يرقد في حالة حرجة، بينما يتلقى آخرون العلاج من إصابات متفاوتة. ووفق السلطات الفرنسية فإن المهاجم كان يحمل سكينين كبيرتين، واستهدف في البداية العاملين في الفندق الذي كان يقيم فيه، بعد أن تقرر طرده لعدم دفع الإيجار.

ولفت المدعي العام الفرنسي، إلى أن الرجل هو تونسي ويقيم في فرنسا بشكل غير قانوني، ورفض مغادرة الفندق، ما أدى إلى اندلاع المواجهة التي تطورت إلى حادث طعن جماعي.

وأكدت الشرطة الفرنسية أن عناصرها تدخلوا سريعاً بعد تلقي بلاغات عن الهجوم، وحاولت توقيف المهاجم قرب مطعم للوجبات السريعة في الحي ذاته، لكن الرجل حاول مهاجمة أحد عناصر الشرطة، ما دفع الأخير لإطلاق النار عليه.