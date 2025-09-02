ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار للرئيس إيمانويل ماكرون، أن "الرسالة الأساسية التي ستُنقل يوم الخميس، هي أننا لسنا راغبين وقادرين فقط، بل نحن جاهزون، وهذه هي الرسالة الأساسية، وما سنبحثه الخميس هو تأكيد أن تحالف الراغبين يحظى بدعم الأمريكيين لضمان أمن أوكرانيا".

وذكرت الوكالة أيضاً: "لدينا الآن ما يكفي من المساهمات لنتمكّن من إخبار الأمريكيين بأنّنا جاهزون لتحمّل مسؤولياتنا شريطة أن يتحمّلوا مسؤولياتهم، أي أن يقدّموا لشركائهم الأوروبيين الدعم وشبكة الأمان التي يطالبون بها، وأن يواصلوا جهودهم للتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي نطالب به مع أوكرانيا".

وأشارت الرئاسة الفرنسية إلى أنّ ماكرون "سيتحدث مجدداً مع ترمب قريباً جداً"، مضيفة أنّ الولايات المتحدة ستكون ممثلة في اجتماع الخميس.

ويضم تحالف الراغبين نحو ثلاثين دولة، معظمها أوروبية، مستعدّة لتقديم الدعم للجيش الأوكراني أو حتى لنشر قوات في أوكرانيا بمجرّد التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وذلك لردع روسيا عن شنّ أي عدوان آخر.

وسيرأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر هذا الاجتماع، الذي سيحضره عدد من القادة شخصياً، بينما سيشارك فيه آخرون عبر الفيديو.