سوريا الجديدة
1 دقيقة قراءة
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بشأن جرائم ضد صحفيين عام 2012
أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف بحق 7 مسؤولين سوريين سابقين، بينهم الرئيس المخلوع بشار الأسد، على خلفية هجوم استهدف صحفيين في محافظة حمص عام 2012.
فرنسا تصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بشأن جرائم ضد صحفيين عام 2012
بسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 سيطرتها على البلاد منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد. / Reuters
2 سبتمبر 2025

وأعلنت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في بيان، الثلاثاء، أن قضاة التحقيق في "وحدة الجرائم ضد الإنسانية" بالمحكمة القضائية في باريس، أصدروا مذكرات توقيف بحق الأسد و6 من كبار مسؤولي نظام البعث السابقين.

وذكر البيان أن الأسد والمسؤولين الستة متهمون بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم بحق الإنسانية ضد الصحفيين الفرنسيين والأجانب ريمي أوشليك، إيديت بوفريه، ماري كولفن، بول كونروي والمترجم وائل العمر.

وأوضح أن بعض الصحفيين أُصيبوا بجروح بينما قُتل آخرون جراء استهداف مركز إعلامي في حي بابا عمرو بمدينة حمص في 22 فبراير/شباط 2012.

وقالت محامية الفيدرالية كلمنس بكتارت إن "إصدار هذه المذكرات السبع يشكل خطوة حاسمة لتمهيد الطريق أمام محاكمة بشار الأسد في فرنسا على الجرائم المرتكبة بحق ريمي أوشليك وصحفيين آخرين".

اختيارات المحرر

من جهته، أفاد رئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش بأن التحقيق كشف أن الهجوم كان يهدف إلى منع تغطية جرائم النظام عبر استهداف الصحفيين الأجانب.

يُذكر أن الصحفية الأمريكية ماري كولفن التي كانت تعمل لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، والمصور الفرنسي ريمي أوشليك قُتلا في الهجوم على حي بابا عمرو في 22 فبراير/شباط 2012.

وبسطت فصائل سورية في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 سيطرتها على البلاد منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، و53 عاماً من سيطرة عائلة الأسد.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us