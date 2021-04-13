تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء الاثنين، اتصالاً هاتفياً من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، يهنئه فيه بحلول شهر رمضان.

جاء ذلك بحسب ما أفادت به كل من وكالتي الأنباء القطرية (قنا) والسعودية (واس).

ويعد هذا الاتصال الأول بين الملك سلمان والشيخ تميم منذ المصالحة الخليجية في يناير/كانون الثاني الماضي، وسبقه تبادل برقيات بينهما.

وأفادت "واس" بأن الملك سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من أمير قطر هنأه فيه بحلول شهر رمضان، وبادله التهنئة بهذه المناسبة.

فيما أفادت "قنا" بأن الاتصال كان بمناسبة شهر رمضان، دون تفاصيل أكثر.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أنهت قمة خليجية انعقدت في مدينة العلا بالسعودية مقاطعة دامت أكثر من نحو 3 أعوام من الرياض وأبو ظبي والمنامة والقاهرة للدوحة.

وفي وقت سابق الاثنين أعلنت الرئاسة المصرية في بيان تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مماثلاً من أمير قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان، في أول اتصال بين الطرفين منذ المصالحة الخليجية.