توفي الممثل الإسباني خوان خويا بورخا صاحب الضحكة الأشهر في العالم ربما، الأربعاء، عن عمر ناهز 65 عاماً، متأثراً بمرضه.

ووفقاً لصحيفة "إل موندو" الإسبانية فقد توفي بورخا المعروف باسم ريسيتا بعد معاناة طويلة مع مرضه، إذ مكث في المستشفى منذ 8 أشهر بعد بتر ساقه.

واشتهر الممثل في إسبانيا بلقب “إيل ريسيتاس” يعني الضحّاك، بعد مشاركته في برنامج حواري على التلفزيون الإسباني روى فيه قصة من فترة شبابه عندما عمل غاسلاً للصحون في مطعم على شاطئ البحر.

واكتسب الممثل شهرة عالمية بفضل ضحكته المميزة بعد تحميل فيديو الحوار على “يوتيوب” عام 2007.

ولاقت فيديوهات بورخا الحقيقية والمركبة على حد سواء شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم وفي الدول العربية، إذ أضاف إليها المستخدمون نصوصاً مترجمة بلغات مختلفة تتعلق بمواضيع ساخرة.

ونفت مصادر فنية إسبانية الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي بشأن وفاة بورجا بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أنّ وفاته تأتي بعد صراع طويل مع المرض في مستشفى إشبيلية.