سياسة
2 دقيقة قراءة
تزامناً مع جهود ترمب.. قادة أوروبيون يؤكدون ضرورة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا
أكد رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، يوم الأحد، أن الحفاظ على وحدة الصف بين أوروبا والولايات المتحدة يُعد أمراً بالغ الأهمية لتحقيق سلام مستدام في أوكرانيا.
تزامناً مع جهود ترمب.. قادة أوروبيون يؤكدون ضرورة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا
مؤتمر بالفيديو لبعض قادة أوروبا حول أوكرانيا / AP
18 أغسطس 2025

وشدد كوستا، عبر منشور على منصة "إكس"، على أنه "في حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، فإن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تكثيف الضغط على روسيا".

وتأتي التصريحات الأوروبية في وقت يشهد نشاطاً دبلوماسياً لافتاً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، بينما يلتقي اليوم الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة رسمية إلى واشنطن.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، بافيل رونسكي، بأن البدء بأي محادثات سلام بشأن أوكرانيا يتطلب وجود شكل من أشكال وقف إطلاق النار. وأوضح، خلال تصريحات صحفية، أن "تحالف الراغبين" يعتبر أن وقفاً مؤقتاً أو دائماً للأعمال القتالية أو تحديد خطوط لوقف إطلاق النار يمثل شرطاً أساسياً لانطلاق المحادثات.

اختيارات المحرر

وفي السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اللقاء المرتقب اليوم الاثنين، في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهدف إلى إظهار وحدة الموقف بين أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.

وأضاف ماكرون أن إبداء أي ضعف تجاه روسيا في هذه المرحلة قد يفتح الباب أمام صراعات مستقبلية، مؤكداً أن الدول المشاركة في اجتماع "تحالف الراغبين" تطالب بسلام دائم وقوي، مع تأكيد احترام وحدة الأراضي الأوكرانية.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us