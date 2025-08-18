وشدد كوستا، عبر منشور على منصة "إكس"، على أنه "في حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، فإن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تكثيف الضغط على روسيا".

وتأتي التصريحات الأوروبية في وقت يشهد نشاطاً دبلوماسياً لافتاً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، بينما يلتقي اليوم الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة رسمية إلى واشنطن.

من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، بافيل رونسكي، بأن البدء بأي محادثات سلام بشأن أوكرانيا يتطلب وجود شكل من أشكال وقف إطلاق النار. وأوضح، خلال تصريحات صحفية، أن "تحالف الراغبين" يعتبر أن وقفاً مؤقتاً أو دائماً للأعمال القتالية أو تحديد خطوط لوقف إطلاق النار يمثل شرطاً أساسياً لانطلاق المحادثات.