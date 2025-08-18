وشدد كوستا، عبر منشور على منصة "إكس"، على أنه "في حال تعذر التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، فإن على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تكثيف الضغط على روسيا".
وتأتي التصريحات الأوروبية في وقت يشهد نشاطاً دبلوماسياً لافتاً للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي التقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا، بينما يلتقي اليوم الاثنين، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في زيارة رسمية إلى واشنطن.
من جانبه، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية البولندية، بافيل رونسكي، بأن البدء بأي محادثات سلام بشأن أوكرانيا يتطلب وجود شكل من أشكال وقف إطلاق النار. وأوضح، خلال تصريحات صحفية، أن "تحالف الراغبين" يعتبر أن وقفاً مؤقتاً أو دائماً للأعمال القتالية أو تحديد خطوط لوقف إطلاق النار يمثل شرطاً أساسياً لانطلاق المحادثات.
وفي السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اللقاء المرتقب اليوم الاثنين، في واشنطن بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يهدف إلى إظهار وحدة الموقف بين أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.
وأضاف ماكرون أن إبداء أي ضعف تجاه روسيا في هذه المرحلة قد يفتح الباب أمام صراعات مستقبلية، مؤكداً أن الدول المشاركة في اجتماع "تحالف الراغبين" تطالب بسلام دائم وقوي، مع تأكيد احترام وحدة الأراضي الأوكرانية.
ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.