ونقلت القناة الـ12 العبرية عن نتنياهو خلال زيارته فرقة غزة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي الخميس: "جئت للتصديق على خطط الجيش للسيطرة على مدينة غزة وحسم المعركة مع حماس"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه "بالتوازي، أوعزت ببدء مفاوضات فورية بشأن إطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب بشروط مقبولة لإسرائيل".

وتابع نتنياهو: "نحن في مرحلة الحسم، وأقدر كثيراً استجابة جنود الاحتياط وبالطبع الجيش النظامي من أجل هذا الهدف الحيوي"، مدعياً أنّ "مسألتي حسم حماس وإطلاق سراح جميع المحتجزين تسيران جنباً إلى جنب"، وفق تعبيره.

وذكرت القناة الـ12، أنّ تصريح نتنياهو يعد الأول الذي يتطرّق فيه بشكل مباشر إلى صفقة التبادل، بعد إعلان حماس ردها بشأن مقترح الوسطاء.

ويتضح من تصريح نتنياهو أنه يريد مفاوضات حول صفقة بشروط جديدة، بينما ينتظر منه الوسطاء رداً على مقترح أمريكي أعلنت حركة حماس الموافقة عليه قبل يومين، وتتطابق بنوده بشكل شبه تام مع ما سبق أن وافقت عليه تل أبيب.

وتقدر إسرائيل وجود 50 أسيراً لها لدى "حماس"، بينهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني، وسط اتهامات حقوقية بتعرضهم للتعذيب والإهمال الطبي.

ويشمل المقترح حسب إعلام عبري، إعادة انتشار القوات الإسرائيلية لمناطق محاذية للحدود لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، ووقفاً مؤقتاً للعمليات العسكرية لـ60 يوماً، يجري خلالها التبادل على مرحلتين: الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء و18 جثماناً، مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب مناقشة ترتيبات التهدئة الدائمة منذ اليوم الأول للاتفاق.

ورغم تصريح نتنياهو، نقلت القناة الـ12 العبرية، عن مصادر رسمية لم تسمها قولها، إنه من غير المتوقع أنّ ترسل تل أبيب في هذه المرحلة وفداً مفاوضاً إلى الدوحة أو القاهرة، لإجراء محادثات بشأن الصفقة مع الفصائل الفلسطينية بغزة.