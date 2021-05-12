سياسة
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تحسباً للهجمات الصاروخية.. إسرائيل تغلق منصة الغاز في حقل "تمار"
أعلنت شركة "شيفرون" التي تشغل منصة الغاز في حقل "تمار" قبالة السواحل الإسرائيلية، إغلاق المنصة وفقاً لتعليمات جديدة تلقتها من وزارة الطاقة، بعد حريق ضخم في خطوط أنابيب النفط بين مدينتي عسقلان وإيلات بسبب صاروخ أطلق من قطاع غزة.
تحسباً للهجمات الصاروخية.. إسرائيل تغلق منصة الغاز في حقل "تمار"
شركة "شيفرون" تعلن إغلاق تشغيل الغاز في حقل "تمار" قبالة السواحل الإسرائيلية وفقاً لتعليمات جديدة تلقتها من وزارة الطاقة
12 مايو 2021

قالت شركة "شيفرون" التي تشغل منصة الغاز في حقل "تمار" قبالة السواحل الإسرائيلية، أنها أغلقت المنصة وفقاً لتعليمات جديدة تلقتها من وزارة الطاقة.

وأوضحت وزارة الطاقة أن "الوزير يوفال شتاينتس أمر بإغلاق منصة الغاز بعد ظهر أمس، لتوخي الحذر وبعد التشاور مع المسؤولين الأمنيين والخبراء في قطاع الطاقة"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وأضافت الوزارة أنه جرى اتخاذ خطوات مختلفة لضمان استمرار إمداد الغاز لمحطات توليد الكهرباء للمنشآت الصناعية في جميع أنحاء إسرائيل، ولا يتوقع حدوث انقطاع في إمدادات الكهرباء.

و"تمار" هو حقل غاز طبيعي يقع في البحر الأبيض المتوسط ​​على بعد حوالي 90 كيلومتراً غرب حيفا، ويضخ حوالي 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً.

والثلاثاء، اندلع حريق ضخم في خطوط أنابيب النفط بين مدينتي عسقلان وإيلات بسبب صاروخ أطلق من قطاع غزة، حسب قناة "كان" الرسمية.

وأصاب الصاروخ بشكل مباشر خزان منشأة النفط التابع لوكالة حماية البيئة في جنوب عسقلان الواصل إلى إيلات، وأظهرت مقاطع فيديو ارتفاع ألسنة اللهب الضخمة إلى عشرات الأمتار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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