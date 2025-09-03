وقالت في بيان: "نفذت قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق كميناً محكماً، تمكنت خلاله من ضبط ومصادرة شحنة أسلحة وذخائر متنوعة تضمنت قواذف RPG وأسلحة متوسطة وخفيفة، كانت معدة للتهريب إلى مناطق سيطرة قسد، إضافة إلى القبض على السائق".

وأضافت أن "الجهات المختصة باشرت تحقيقاتها لكشف جميع المتورطين، تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

وأكدت الوزارة "جاهزية الأجهزة الأمنية في التصدي لمحاولات زعزعة الاستقرار، ومواصلة العمل لحماية المواطنين والحفاظ على سيادة الدولة".

والأحد، أوقع الجيش السوري عناصر من تنظيم YPG/PKK الإرهابي، في كمين محكم، في إطار جهود التصدي لمحاولة تسللهم إلى عدد من نقاط الجيش شرق مدينة حلب (شمال)، وفق وكالة "سانا" الرسمية.

وأفادت "سانا" بأن "وحدة من الجيش العربي السوري تصدت لمجموعة من عناصر قسد، حاولت التسلل إلى نقاط للجيش بقرية تل ماعز شرق حلب، وأوقعت أفرادها بكمين محكم".