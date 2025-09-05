سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
القاهرة تؤكد دعمها لسيادة سوريا وترفض الاعتداءات الإسرائيلية
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لنظيره السوري أسعد الشيباني، خلال لقاء بينهما مساء الخميس، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة، وفق مصدرين رسميين، دعم القاهرة لوحدة وسيادة سوريا ورفض أي اعتداءات إسرائيلية.
القاهرة تؤكد دعمها لسيادة سوريا وترفض الاعتداءات الإسرائيلية
وزير الخارجية المصري لنظيره السوري: نرفض انتهاكات إسرائيل وندعم وحدة سوريا / الخارجية المصرية
5 سبتمبر 2025

وأفادت الخارجية السورية بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بأن الشيباني التقى عبد العاطي بالقاهرة، ‏وذلك على هامش أعمال الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

بدورها ذكرت الخارجية المصرية في بيان أن الاجتماع الذي جرى على هامش الاجتماع الوزاري تناول "تطورات الأوضاع في سوريا".

وأكد الوزير المصري، وفق البيان، "دعم مصر لوحدة وسيادة الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية"، وشدد على "أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعزز الاستقرار بسوريا والمنطقة".

وأدان عبد العاطي "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية"، وعدها "انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974"، مشدداً على "ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها".

واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.

اختيارات المحرر

وسبق أن التقى عبد العاطي الشيباني، على هامش فاعليات منتدى أوسلو في يونيو/ حزيران الماضي.

ولم تشكل الإدارة السورية الجديدة، القائمة منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول 2024، أي تهديد لتل أبيب، ورغم ذلك، توغل الجيش الإسرائيلي مراراً داخل أراضي سوريا وشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع عسكرية وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش السوري.

ومنذ 7 أشهر يحتل جيش الاحتلال الإسرائيلي جبل الشيخ السوري، وهو أبعد نقطة عن حدود إسرائيل، كما يحتل شريطاً أمنياً بعرض 15 كيلومتراً في بعض المناطق جنوبي سوريا، ويسيطر على أكثر من 40 ألف سوري داخل المنطقة العازلة السورية المحتلة.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بالرئيس بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us