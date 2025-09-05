وأفادت الخارجية السورية بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بأن الشيباني التقى عبد العاطي بالقاهرة، ‏وذلك على هامش أعمال الدورة 164 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

بدورها ذكرت الخارجية المصرية في بيان أن الاجتماع الذي جرى على هامش الاجتماع الوزاري تناول "تطورات الأوضاع في سوريا".

وأكد الوزير المصري، وفق البيان، "دعم مصر لوحدة وسيادة الدولة السورية ومؤسساتها الوطنية"، وشدد على "أهمية التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تعزز الاستقرار بسوريا والمنطقة".

وأدان عبد العاطي "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية"، وعدها "انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي واتفاق فض الاشتباك لعام 1974"، مشدداً على "ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وسلامة أراضيها".

واتفاقية فصل القوات (فض الاشتباك) جرى توقيعها بين إسرائيل وسوريا في 31 مايو/أيار 1974، وأنهت حرب 6 أكتوبر/تشرين الأول 1973 وفترة استنزاف أعقبتها على الجبهة السورية.