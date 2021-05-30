قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنّ السفير الإماراتي لدى إسرائيل محمد آل خاجة، زار الأحد رئيس مجلس حكماء التوراة في منزله بالقدس المحتلة.

وقالت صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة للخارجية الإسرائيلية: "زار اليوم رئيس مجلس حكماء التوراة الحاخام الأكبر شالوم كوهين في منزله في أورشليم، حيث تَلقَّى منه بركة الكهنة".

وأشارت الصفحة، التي نشرت صوراً للّقاء عبر حسابها في موقع تويتر، إلى أنّ الحديث بين السفير محمد آل خاجة ورئيس حكماء التوراة "دار عن الاتفاقات الإبراهيمية، كما تبادلا الهدايا الرمزية".

كما وجّه السفير الدعوة إلى الحاخام الأكبر للمشاركة في افتتاح معبد الديانات الإبراهيمية الثلاثة في أبو ظبي.

ووصل آل خاجة إلى بيت الحاخام في القدس، في إطار أول زيارة للسفير الإماراتي لرجال دين يهود كبار، عُيّن بعد اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات.