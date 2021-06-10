أقرّت إيما كورونيل، زوجة إمبراطور المخدرات المكسيكي "إل تشابو"، أمام القضاء الأمريكي، بضلوعها في الإتجار بالمخدرات مع زوجها، ومساعدته في إدارة "إمبراطوريته الإجرامية" التي تُقدّر بمليارات الدولارات.

وخلال جلسة أمام القاضي الفيدرالي في واشنطن، الخميس، قالت ملكة الجمال السابقة البالغة 31 عاماً، إنّها "مذنبة" في ثلاث تُهم موجهة ضدها، وهي المشاركة في الإتجار بالمخدرات وتبييض أموال والتّعامل مع تاجر مخدرات أجنبي.

كما اعترفت كورونيل بأنّها ساعدت "إل تشابو" في الفرار مِن سجن مكسيكي سنة 2015.

وأوضح المدّعي العام الأمريكي، أنّ كورونيل ساعدت في استيراد أكثر من 450 ألف كيلوغرام من الكوكايين، و90 ألف كيلوغرام من الهيروين، وحوالي 90 ألف كيلوغرام من الماريجوانا.

ومن المقرر إصدار الحكم بحق إيما كورونيل في 15 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتواجه كورونيل نظرياً احتمال السّجن حتى 10 سنوات، لكن يُتوقع صدور حكم مخفّف في حقها بعد إقرارها بالذنب، بموجب اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمته مع القضاء الأمريكي، بحسب ما أفاد به مصدر مطلّع على الاتفاق.

وكان "إل تشابو" هرب مِن نفق بطول 1.5 كيلومتر، شقّه مِن تحت مكان الاستحمام في زنزانته، في عملية وجّهت صفعة قوية للسلطات المكسيكية.

ويقبع "إل تشابو" (64 عاماً) في السجن بعد الحُكم عليه في يوليو/تموز 2019 بالحبس مدى الحياة، إثر محاكمة أُقيمت وسط إجراءات أمنية مشددة في نيويورك، وشاركت إيما كورونيل في جلساتها بصورة شبه يومية.

ويمضي "إل تشابو" محكوميته في سجن يخضع لحراسة مشددة في كولورادو.

وقد اعتُبر "إل تشابو" لسنوات طويلة، حتى تسليمه من السلطات المكسيكية إلى الولايات المتحدة سنة 2017، صاحب أكبر إمبراطورية لتجارة المخدرات في العالم.