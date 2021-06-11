سياسة
2 دقيقة قراءة
لماذا تدفع الولايات المتحدة الإمارات إلى حظر هواوي والابتعاد عن الصين؟
نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطّلعة، قولها إن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمارس ضغوطاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، لكي تتخلى عن استخدام معدات شركة هواوي الإلكترونية في شبكة اتصالاتها.. تَعرَّف التفاصيل.
لماذا تدفع الولايات المتحدة الإمارات إلى حظر هواوي والابتعاد عن الصين؟
تطلب الولايات المتحدة من الإمارات العمل على التخلص من معدات هواوي الصينية في غضون أربع سنوات / AP
11 يونيو 2021

نقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة، قولها إن الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تمارس ضغوطاً على دولة الإمارات العربية المتحدة، لكي تتخلى عن استخدام معدات شركة هواوي الإلكترونية في شبكة اتصالاتها، وتحثها على اتخاذ خطوات للنأي بنفسها عن بكين، الأمر الذي قد يضع صفقة شراء الإمارات طائرات F-35، بمبلغ 23 مليار دولار من الولايات المتحدة، على المحكّ.

وتطلب الولايات المتحدة من الإمارات العمل على التخلص من معدات هواوي في غضون أربع سنوات، قبل موعد تسلمها طائرات F-35، في 2026 أو2027، لكن المسؤولين الإماراتيين قالوا إنهم بحاجة إلى وقت أطول للتخلص منها، إضافة إلى حاجتهم إلى البحث عن بديل لتلك المعدات بأسعار مناسبة.

وحسب مسؤولين لم يكشفوا عن هويتهم، فإن المحادثات أسفرت عن إمكانية حصول الإمارات على معدات بديلة من شركات مثل Samsung Electronics Co، أو Ericsson AB، أو Nokia Oyj.

ومنذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، احتدم الخلاف حول استخدام الإمارات أجهزة هواوي، لكن إدارته فشلت في تقويض تعاون إماراتي-صيني في المجالين العسكري والاقتصادي.

وفور توليه منصبه في في 20 يناير/كانون الثاني من هذا العام، أعلن الرئيس جو بايدن مراجعة إدارته صفقة بيع طائرات F-35 للإمارات.

ورغم استمرار المباحثات بشأن F-35، يشير الوضع الحالي إلى استئناف إدارة جو بايدن ممارسة الضغوط التي بدأتها الإدارة الأمريكية السابقة، من أجل دفع الإمارات إلى حظر معدات شركة هواوي، أكبر شركة تكنولوجيا صينية، بزعم إمكانية استخدامها في عمليات تجسس لصالح الحكومة الصينية، وهو ما تنفيه الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us