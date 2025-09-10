وأفادت وزارة الصحة بحكومة الحوثيين بمقتل 9 وإصابة 118 "في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي" على صنعاء والجوف، بحسب ما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت القناة بسقوط قتلى وجرحى "وتضرر عدد من المنازل جراء العدوان الإسرائيلي على صنعاء"، قبل أن تنقل إحصائية وزارة الصحة.

وأضافت أن "العدوان الإسرائيلي استهدف (أيضاً) مرافق مدنية في محافظة الجوف بينها البنك المركزي والمجمع الحكومي".

من جانبه، قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أطلقت "عدداً من صواريخ أرض جو في أثناء التصدي للعدوان الصهيوني على بلدنا".

وأضاف في تدوينة على منصة إكس: "جرى إجبار بعض التشكيلات القتالية على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها وإفشال الجزء الأكبر من الهجوم".

على حين نقلت قناة "المسيرة" عن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، قوله إن "الرد آت لا محالة على العدوان الإسرائيلي".

في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "أغارت طائرات مقاتلة على أهداف عسكرية لنظام الحوثي في صنعاء والجوف".

وزعم أن بين الأهداف: "معسكرات رُصد داخلها عناصر عسكرية لنظام الحوثي إلى جانب مقر مديرية الإعلام العسكري للحوثيين، بالإضافة إلى موقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية" وفق تعبيراته.