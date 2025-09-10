وأفادت وزارة الصحة بحكومة الحوثيين بمقتل 9 وإصابة 118 "في حصيلة أولية للعدوان الإسرائيلي" على صنعاء والجوف، بحسب ما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للجماعة.
وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت القناة بسقوط قتلى وجرحى "وتضرر عدد من المنازل جراء العدوان الإسرائيلي على صنعاء"، قبل أن تنقل إحصائية وزارة الصحة.
وأضافت أن "العدوان الإسرائيلي استهدف (أيضاً) مرافق مدنية في محافظة الجوف بينها البنك المركزي والمجمع الحكومي".
من جانبه، قال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، إن الدفاعات الجوية التابعة للجماعة أطلقت "عدداً من صواريخ أرض جو في أثناء التصدي للعدوان الصهيوني على بلدنا".
وأضاف في تدوينة على منصة إكس: "جرى إجبار بعض التشكيلات القتالية على المغادرة قبل تنفيذ عدوانها وإفشال الجزء الأكبر من الهجوم".
على حين نقلت قناة "المسيرة" عن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، قوله إن "الرد آت لا محالة على العدوان الإسرائيلي".
في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في تصريح مكتوب: "أغارت طائرات مقاتلة على أهداف عسكرية لنظام الحوثي في صنعاء والجوف".
وزعم أن بين الأهداف: "معسكرات رُصد داخلها عناصر عسكرية لنظام الحوثي إلى جانب مقر مديرية الإعلام العسكري للحوثيين، بالإضافة إلى موقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية" وفق تعبيراته.
وادعى أن "هذه الغارات جاءت في ضوء الهجمات المتكررة التي ينفذها نظام الحوثي ضد دولة إسرائيل، التي تشمل إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ أرض أرض نحو إسرائيل".
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان: "وعدنا بمزيد من الضربات، واليوم نُعدّ لضربة موجعة أخرى للتنظيم الحوثي في اليمن".
وأضاف: "يهاجم الجيش الإسرائيلي معسكرات عسكرية يديرها عناصر حوثيون، بما في ذلك جهاز الدعاية الحوثي، في صنعاء وأماكن أخرى في أنحاء اليمن، في إطار عملية دقّ الأجراس".
والثلاثاء، أعلنت جماعة الحوثي تنفيد عمليات عسكرية "ناجحة" هاجمت فيها أهدافاً "حساسة وحيوية" في مناطق إيلات ومطار رامون والقدس المحتلة.
وفي اليوم ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صاروخ أطلق من اليمن واعتراضه عقب إنذارات جرى تفعيلها في القدس (وسط) ومستوطنات بالبحر الميت (جنوب شرق)، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وفي 28 أغسطس/آب الماضي، اغتالت إسرائيل رئيس حكومة الحوثيين (غير المعترف بها دولياً) أحمد غالب الرهوي، مع عدد من الوزراء جراء قصف على العاصمة صنعاء.
ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفناً مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي رداً على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفاً و656 شهيداً، و163 ألفاً و503 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 404 فلسطينيين بينهم 141 طفلاً.