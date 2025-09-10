سياسة
خلال هجومها على أوكرانيا.. بولندا تُسقط مسيّرات روسية دخلت مجالها الجوي وتُغلق مطارات رئيسية
قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن بولندا استخدمت أسلحة لإسقاط طائرات مسيرة فوق أراضيها بعد انتهاكات متكررة لمجالها الجوي خلال هجوم روسي على أوكرانيا.

أثار هجمة روسية على العاصمة الأوكرانية كييف / AP


وذكرت في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

وأضاف: "بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".

وقالت قيادة العمليات في بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إن طائرات بولندية وأخرى حليفة حلّقت لضمان سلامة المجال الجوي للبلاد بعد تحذير أوكراني من هجوم بالمسيّرات الروسية.

وذكرت قيادة العمليات: "تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، في حين جرى وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار عند أعلى درجات التأهب".

إغلاق مطارات رئيسية 

في السياق، قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إن بولندا أغلقت أربعة مطارات، بينها مطار شوبان الرئيسي في وارسو اليوم الأربعاء، بعد الهجمات.

وذكرت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أن المطارات الثلاثة الأخرى المُغلقة هي مطار جيشوف-ياشونكا ومطار وارسو مودلين ومطار لوبلين.

ويقع مطار جيشوف-ياشونكا في جنوب شرق بولندا، ويعد مركزاً لنقل الركاب والأسلحة إلى أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.


