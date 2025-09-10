وذكرت في بيان على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "خلال هجوم اليوم الذي شنته روسيا الاتحادية على أهداف في أوكرانيا، انتهكت طائرات مسيرة مجالنا الجوي بشكل متكرر".

وأضاف: "بناء على طلب القائد العملياتي للقوات المسلحة، استُخدمت أسلحة والعمليات جارية لتحديد مواقع الأهداف التي أُسقطت".

وقالت قيادة العمليات في بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، إن طائرات بولندية وأخرى حليفة حلّقت لضمان سلامة المجال الجوي للبلاد بعد تحذير أوكراني من هجوم بالمسيّرات الروسية.

وذكرت قيادة العمليات: "تعمل الطائرات البولندية والحليفة في مجالنا الجوي، في حين جرى وضع أنظمة الدفاع الجوي الأرضية وأنظمة الاستطلاع بالرادار عند أعلى درجات التأهب".

إغلاق مطارات رئيسية