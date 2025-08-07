وتجمّع مئات المحتجين على دراجات نارية في منطقة المشرفية بضاحية بيروت الجنوبية، رافعين أعلام الحزب والحركة، مردّدين هتافات تندد بقرارات الحكومة.

وفي جنوب البلاد، خرجت مسيرات مماثلة في مدينتي النبطية وصور، عبر سيارات ودراجات نارية، احتجاجاً على الخطوة الحكومية ذاتها.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "مسيرات حاشدة جابت شوارع النبطية ومحيطها، وسط بث أناشيد حزبية عبر مكبرات الصوت، وهتافات مؤيدة للمقاومة ومنددة بالحكومة"، دون أن تحدد عدد المشاركين.

وأضافت أن "مناصري حزب الله في صور نظموا مسيرة بالسيارات والدراجات، أطلقوا خلالها شعارات رافضة لقرار الحكومة ومنددة بالسياسة الأمريكية والإسرائيلية".

وشهدت مدينتا بعلبك والهرمل في شرق البلاد تحركات مماثلة، حيث جابت مسيرات سيارة شوارع الهرمل، رفضاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح المقاومة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق، في وقت سابق الخميس، على "أهداف" ورقة المبعوث الأمريكي توماس باراك المتعلقة بـ"تعزيز" اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وتزامن ذلك مع انسحاب 4 وزراء شيعة من الجلسة.