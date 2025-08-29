جاء ذلك في بيان مشترك عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء "هجوم شديد" على مدينة غزة، بعد ساعات من وصفها أنها "منطقة قتال خطيرة".

وأشار الوزراء الأوروبيون إلى أن تكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية "يعرّض حياة المحتجزين لدى حركة حماس للخطر، فضلاً عن التسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين"، معتبرين أن ما يجري يتعارض مع القيم الإنسانية والقانون الدولي.

كما أدان البيان ما وصفه بالتهجير القسري للفلسطينيين في القطاع، واعتبره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشدداً على أن "التدمير الممنهج للبنية التحتية المدنية الأساسية، بما في ذلك المواقع التي تُشكل ملاذاً للنازحين الأكثر ضعفاً، أمر غير مقبول".

وطالب الوزراء إسرائيل بوقف العمليات العسكرية فوراً، والعمل على تحقيق وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب الإفراج عن الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق غزة.

وفي ما يتعلق بالمجاعة المتفاقمة في القطاع، أعرب الوزراء عن "قلق بالغ" إزاء تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي أكد دخول محافظة غزة في مرحلة المجاعة، محذرين من احتمال اتساع رقعتها خلال الأسابيع المقبلة إذا لم يُسمح بتدفق المساعدات على نطاق واسع.

ودعا البيان إسرائيل إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها الإنسانية، وتمكين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية من إيصال الدعم إلى السكان المحاصرين.