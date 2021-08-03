أعلنت "أمازون" نيتها بدء عرض مسلسل "سيّد الخواتم" القائم على رواية جي. آر. آر. تولكين التي سبق أن نُقلت إلى السينما في الثاني من سبتمبر/أيلول 2022 في أنحاء العالم أجمع، على أمل منافسة "لعبة العروش".

وأوضحت "أمازون" التي استحوذت عام 2017 على الحقوق التلفزيونية لهذا العمل الضارب في مقابل 250 مليون دولار حسب التقديرات أن "تصوير الموسم الأول انتهى أمس (الاثنين) في نيوزيلندا".

وتدور أحداث هذا العمل الجديد في الأرض الوسطى ويشارك فيها بعض من الشخصيات المعروفة وهي تنطلق بمغامرات غير مسبوقة تحدث "في فترة سلم نسبي قبل آلاف السنوات من التطورات المذكورة في الهوبيت وسيّد الخواتم لجي. آر. آر. تولكين"، وفق "أمازون ستوديوز".

وستُعرض حلقات الموسم الأول أسبوعاً بعد أسبوع، حسب المجموعة التي نشرت صورة أولى للمسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتأمل "أمازون" من خلال مشروعها القائم حول رواية تولكين التي نقلت إلى السينما في ثلاثة أفلام في مطلع الألفية أن تتقدّم في الحرب الضروس التي تدور رحاها بين منصتها للبثّ التدفقي "برايم" و"نتفليكس" و"ديزني" على وجه الخصوص.

وكانت المجموعة العملاقة التي أسسها جيف بيزوس اشترت أواخر مايو/أيار الأستوديو الهوليوودي الشهير "ميترو-غولدوين-ماير" في مقابل 8.45 مليارات دولار، ما سمح لها بإثراء محفظتها بأعمال شهيرة، مثل جي مس بوند و"روكي" و"ذي سايلنس أوف ذي لامز".