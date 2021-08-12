تعد شركة "ترك تراكتور" الرائدة في صناعة الجرارات الزراعية ومعدات البناء والإنشاءات إحدى أهم ركائز الصناعة والإنتاج في تركيا. فمنذ تدشين خطوط الإنتاج الأول عام 1954، وعلى مدار السنين التالية ازداد الطلب على جرارات الشركة بشكل تدريجي لتصل اليوم صادرات الشركة إلى نحو 130 دولة حول العالم بدءاً من الأمريكتين.

وتساهم شركة الجرار التركي في رفع صادرات تركيا من المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، إذ إنها على الدوام تحطم الأرقام القياسية لصادرات الجرارات الزراعية ذات الجودة العالية بأسعار منافسة، فضلاً عن استحواذها على 88% من حجم صادرات الجرارات التركية.

قصة نجاح

تأسست شركة "ترك تراكتور" في أنقرة عام 1954 كجزء من خطة مارشال الأمريكية بالشراكة مع مجموعة شركات "كوتش (Koç Holding)" التركية وشركة (CNH Industrial) الأمريكية، من أكبر مصنعي الجرارات والمعدات الزراعية في العالم.

فالبداية كانت بعد إغلاق مصنع إنتاج وصيانة الطائرات الذي أنشأه أتاتورك في أنقرة، وقيام الشركة الأمريكية (Minneapolis-Moline) باستغلال مصنع الطائرات المغلق لبدء عملية تجميع جراراتها الزراعية. يذكر أن الشركة الأمريكية باشرت أنشطتها الصناعية تحت اسم "مولين ترك".

وفي عام 1955، تم إنتاج أول جرار محلي وبدأ بعدها الإنتاج الضخم خلال السنوات اللاحقة، ليتم بعدها توقيع اتفاقية مع شركة "فيات" الإيطالية في عام 1963. وقامت الشركة بتصدير أول جراراتها الزراعية إلى باكستان في عام 1979. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2010، استحوذت الشركتان (Koç Holding) و(CNH Industrial) على 37.5% من أسهم الشركة لكل منهما ، وطرحتا الأسهم المتبقية للعامة في بورصة إسطنبول.

وفي مارس/آذار 2011، تم تدشين الإنتاج في مصنع الشركة الثاني في مدينة سكاريا بالتعاون مع شركة (Otokar) التركية، الذي يعتبر ثاني أكبر مصنع للجرارات في تركيا، ليتم في 16 فبراير/شباط 2012 إنتاج الجرار ذي الرقم 10 آلاف من طراز TT على خط التجميع الجديد.

أرقام وحقائق

أفاد البيان الذي أصدرته شركة "ترك تراكتور" مؤخراً، أن مبيعات الشركة من الجرارات خلال النصف الأول من العام الحالي قد زادت بنسبة 94%، محققة بذلك أرباحاً إجمالية تقدر بنحو 645 مليون دولار أمريكي. وأضاف البيان أن حجم إنتاج الشركة خلال الفترة ذاتها حقق نمواً بنسبة 105%، فيما ازدادت صادرات الشركة قرابة 31%.

وفي السياق ذاته، ارتفع إنتاج الشركة ليصل إلى ألف و335 جراراً، خلال الأشهر الـ 6 الأولى من العام الحالي، أي ما يعادل ثلثي الجرارات المنتجة في تركيا. كما استحوذت شركة "ترك تراكتور" على 88% من صادرات الجرارات الزراعية المنتجة في تركيا.

وإلى جانب إنتاج الجرارات ومعدات وآليات البناء التي بدأت الشركة بتصنيعها منذ عام 2013، تقدم "ترك تراكتور" خدماتها للمزارعين الأتراك في كل المدن والقرى التركية، عبر 500 مركز صيانة و150 مركزاً لبيع القطع البديلة، وكذلك عبر وكلاء الشركة المعتمدين حول العالم في القارات الخمس.

ومن أجل الحفاظ على دورها الرائد محلياً وعالمياً في إنتاج الجرارات الزراعية عالية الجودة، أكد مدير عام الشركة، أيقوت أوزونار، أن "ترك تراكتور" تخصص سنوياً قرابة 250–300 مليون ليرة تركية لفعاليات البحث والتطوير واستثمارات التجديد داخل مصانع الشركة.

واليوم تبلغ مساحة مصنع "ترك تراكتور" الإجمالية في أنقرة نحو 257 ألف متر مربع ما بين مكشوفة ومغلقة، بينما تبلغ مساحة المصنع الجديد في سقاريا نحو 222 ألف متر مربع مكشوفة ونحو 68 ألف متر مربع مغلقة. وتصل الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنعين إلى 50 ألف جرار.

أبرز المنتجات والخدمات

تُنتج شركة "ترك تراكتور" بشكل عام جرارات زراعية من طراز (New Holland) و(Case IH) و(Steyr)، بالإضافة إلى قدرتها على إنتاج جرارات (New Holland TDD) و(Case IH JX) ذات الميزات والقدرات الفائقة على مستوى العالم، وتعد الشركة مركز التصميم والتصنيع الوحيد عالمياً المعني بتصنيع سلسلة جرارات الـ (Utility Light).

وإلى جانب الجرارات الزراعية وقطع غيارها، أضافت شركة "ترك تراكتور" بعداً جديداً لتطورها الصناعي من خلال بدئها صناعة معدات وماكينات البناء والإنشاءات الخفيفة والمتوسطة منذ عام 2013، إذ تنتج اليوم الجرافات والحفارات ذات العجلات والحفارات الزاحفة تحت العلامتين التجاريتين (New Holland Construction) و(Case Construction).

كما تقدم الشركة خدمات التمويل الميسرة للمزارعين الأتراك إيماناً منها بدورها في دعم القطاع الزراعي في البلاد، من خلال تقديمها لبرامج وخطط تقسيط مسهلة طويلة الأمد، فضلاً عن دخولها مؤخراً عالم الرقمنة والتكنولوجيا عبر تطبيقها (Tarlam Cepte) الخاص بالهواتف المحمولة، والذي يتيح زيادة الإنتاجية الزراعية ومساعدة المزارع على مراقبة المنتجات والأرض والتغيرات المناخية.