‬تعاقد نادي ليجان دينامو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم مع البطل حبيب نورماغوميدوف بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة (وزن الخفيف) الذي اعتزل منافسات الفنون القتالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقرر نورماغوميدوف (32 عاماً) اعتزال الفنون القتالية المختلطة بعد فوزه على الأمريكي جوستين جيثي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في أول مباراة يخوضها بعد وفاة والده عبد المناب بسبب كورونا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال نورماغوميدوف إنه يرغب في التحول إلى كرة القدم وكتب عبر تويتر إنه يستعد لظهوره الأول في مباريات اللعبة الشعبية وإنه "ينتظر تلقي العروض".

وكشف ليجان دينامو عن صفقة التعاقد مع نورماغوميدوف عبر موقع إنستجرام.