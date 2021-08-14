سياسة
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بعد اعتزاله الفنون القتالية.. "حبيب" ينتقل إلى عالم كرة القدم في روسيا
أعلن نادي ليجان دينامو الروسي الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة عن تعاقده مع بطل الفنون القتالية المعتزل حبيب نورماغوميدوف.
بعد اعتزاله الفنون القتالية.. "حبيب" ينتقل إلى عالم كرة القدم في روسيا
نادي ليجان دينامو يكشف عن صفقة التعاقد مع حبيب نورماجوميدوف عبر موقع إنستجرام / AP
14 أغسطس 2021

‬تعاقد نادي ليجان دينامو المنافس في دوري الدرجة الثالثة الروسي لكرة القدم مع البطل حبيب نورماغوميدوف بطل العالم السابق في الفنون القتالية المختلطة (وزن الخفيف) الذي اعتزل منافسات الفنون القتالية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقرر نورماغوميدوف (32 عاماً) اعتزال الفنون القتالية المختلطة بعد فوزه على الأمريكي جوستين جيثي في 24 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في أول مباراة يخوضها بعد وفاة والده عبد المناب بسبب كورونا.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي قال نورماغوميدوف إنه يرغب في التحول إلى كرة القدم وكتب عبر تويتر إنه يستعد لظهوره الأول في مباريات اللعبة الشعبية وإنه "ينتظر تلقي العروض".

وكشف ليجان دينامو عن صفقة التعاقد مع نورماغوميدوف عبر موقع إنستجرام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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