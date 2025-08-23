جاء ذلك في بيان للمكتب تعقيباً على إعلان المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "آي بي سي"، حالة المجاعة بشكل رسمي في مدينة غزة.

ووفق البيان، فإنّ الفلسطينيين البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة بينهم 1.2 مليون طفل، دخلوا فعلياً المرحلة الخامسة من المجاعة، وهي المرحلة الأشد من الجوع، وذلك نتيجة استمرار الإغلاق الإسرائيلي للمعابر ومنع إدخال الكميات المطلوبة لهذا العدد الكبير من المواطنين.

ومنذ 27 مايو/أيار الماضي، سمحت إسرائيل تحت ضغط دولي وإعلامي بدخول عشرات فقط من شاحنات المساعدات، تغطي ما بين 14 و15 بالمئة من احتياجات المواطنين، ما ترك الغالبية العظمى بلا غذاء كافٍ.

وتتعرض معظم الشاحنات الواصلة إلى غزة لعمليات نهب وسرقة تنظمها عصابات محلية يقول المكتب الإعلامي الحكومي إنها تعمل تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلا تصل بذلك إلى المحتاجين والمجوَّعين، بل تطرح موادها للبيع في الأسواق السوداء بأسعار مرتفعة.

وذكر المكتب أنّ "ازدواجية الرواية الإسرائيلية تكشف الحقيقة"، موضحاً أنّ "الاحتلال سبق أن نفى وجود مجاعة في غزة، قبل أن يقر بها عبر مكتب تنسيق الأعمال التابع للجيش، الذي تحدث عن بدء إدخال شاحنات مساعدات ووافق على عمليات الإنزال الجوي"، وهو ما عدَّه المكتب "اعترافاً ضمنياً بوجود الأزمة".

ومؤخراً، حذَّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن "ثلث سكان غزة (من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني) لم يأكلوا منذ أيام عدة".

وشدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة على أن الآليات الاستثنائية مثل الإنزال الجوي "لا تستخدم إلا في الحالات الطارئة المنقذة للحياة"، ما يمثل في حد ذاته "إقراراً بوجود أزمة غذائية كارثية"، مشيراً إلى أنّ أرقام الشاحنات التي تعلنها إسرائيل "دليل إدانة".

وتابع: "مكتب تنسيق الأعمال الإسرائيلي قال إنه أدخل 10 آلاف شاحنة منذ مايو/أيار حتى اليوم، بمعدل 90 شاحنة يومياً، أي نحو 15 بالمئة فقط من الحد الأدنى المطلوب لتلبية الاحتياجات الأساسية المقدرة بنحو 600 شاحنة".