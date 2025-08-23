جاء ذلك بالتزامن مع إعلان إدارة الرئيس دونالد ترمب مضاعفة المكافأة المالية لمن يساعد في القبض على مادورو بتهم تهريب مخدرات، لتصل إلى 50 مليون دولار.

وأكد مصدر أمريكي أن ثلاث مدمرات مزودة بصواريخ موجهة تتجه إلى المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا، مع احتمال نشر نحو أربعة آلاف جندي من المارينز.

واعتبر مادورو هذه الإجراءات "هجوماً إرهابياً عسكرياً غيرَ أخلاقي وإجرامياً وغيرَ قانوني"، محملاً الولايات المتحدة مسؤولية أي عدوان على بلاده، ومشدداً على أن أي اعتداء على فنزويلا يعني هجوماً على جميع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.