جاء الإعلان خلال تصريحات مشتركة في موسكو بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وفقاً لقناة “المملكة” الأردنية

وأوضح الصفدي أن الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل السياحي والتجاري والثقافي، مؤكداً استمرار الأردن في جهوده بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية.

وبحث الصفدي ولافروف تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً في غزة.