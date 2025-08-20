سياسة
1 دقيقة قراءة
الأردن وروسيا يوقعان اتفاقية لإلغاء متطلبات التأشيرة لمواطني البلدين
وقّع الأردن وروسيا، اليوم الأربعاء، اتفاقية للإلغاء المتبادل لمتطلبات التأشيرة لمواطني البلدين، بهدف تعزيز التبادلات الإنسانية وتشجيع السياحة وتوسيع العلاقات التجارية.
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الروسي سيرغي لافروف / Reuters
20 أغسطس 2025

جاء الإعلان خلال تصريحات مشتركة في موسكو بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وفقاً لقناة “المملكة” الأردنية

وأوضح الصفدي أن الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل السياحي والتجاري والثقافي، مؤكداً استمرار الأردن في جهوده بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية.

وبحث الصفدي ولافروف تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً في غزة.

وأكدا تطلع البلدين لانعقاد اللجنة العليا الأردنية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري هذا العام في موسكو، لبحث خطوات عملية لزيادة التعاون المشترك.

يُذكر أن الأردن وروسيا كانا وقّعا عام 2017 اتفاقية لإلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية، دخلت حيز التنفيذ مطلع 2018.

مصدر:TRT ARABI
