جاء الإعلان خلال تصريحات مشتركة في موسكو بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي ونظيره الروسي سيرغي لافروف، وفقاً لقناة “المملكة” الأردنية
وأوضح الصفدي أن الاتفاقية ستسهم في زيادة التبادل السياحي والتجاري والثقافي، مؤكداً استمرار الأردن في جهوده بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان على غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية.
وبحث الصفدي ولافروف تطوير العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب الأوضاع الإقليمية، وخصوصاً في غزة.
وأكدا تطلع البلدين لانعقاد اللجنة العليا الأردنية-الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري هذا العام في موسكو، لبحث خطوات عملية لزيادة التعاون المشترك.
يُذكر أن الأردن وروسيا كانا وقّعا عام 2017 اتفاقية لإلغاء التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والرسمية، دخلت حيز التنفيذ مطلع 2018.