وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تنمية الشراكة بين أنقرة وأمستردام خطوة إيجابية، مشدداً على استمرار اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون بين البلدين، وخصوصاً في مجال الصناعات الدفاعية.

كما أشار الرئيس التركي إلى تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، معبراً عن رفضه التام لخطة حكومة نتنياهو للسيطرة العسكرية على كامل القطاع.

وحول الصراع القائم في أوكرانيا، أكد أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو عبر السلام العادل والدائم، مشيراً إلى أن أنقرة، بصفتها راعية مفاوضات إسطنبول، ستواصل دورها للتوصل إلى حل دائم.