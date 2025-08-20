تركيا
أردوغان ورئيس وزراء هولندا يبحثان كارثة غزة وجهود السلام بين روسيا وأوكرانيا
أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، تناولا خلالها العلاقات الثنائية بين تركيا وهولندا والقضايا الإقليمية والدولية، بحسب بيان رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف / AA Archive
20 أغسطس 2025

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن تنمية الشراكة بين أنقرة وأمستردام خطوة إيجابية، مشدداً على استمرار اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون بين البلدين، وخصوصاً في مجال الصناعات الدفاعية.

كما أشار الرئيس التركي إلى تصاعد الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، معبراً عن رفضه التام لخطة حكومة نتنياهو للسيطرة العسكرية على كامل القطاع.

وحول الصراع القائم في أوكرانيا، أكد أردوغان أن تركيا تواصل جهودها لإنهاء الحرب بين كييف وموسكو عبر السلام العادل والدائم، مشيراً إلى أن أنقرة، بصفتها راعية مفاوضات إسطنبول، ستواصل دورها للتوصل إلى حل دائم.

واحتضنت إسطنبول في مايو/أيار ويونيو/حزيران ويوليو/تموز 3 جولات من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أسفرت عن اتفاقيات بشأن إخلاء سبيل آلاف الأسرى من كلا الطرفين.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.​​​​​​​

مصدر:TRT Arabi
