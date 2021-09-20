سياسة
3 دقيقة قراءة
بالصور.. ثوران بركان جزيرة "لا بالما" الإسبانية وإجلاء آلاف السكان
بدأت عمليات إجلاء آلاف السكان من محيط بركان "كومبري فييخا" الذي يثور للمرة الأولى منذ عام 1970، ورفعت السلطات الإسبانية درجة التأهب وسط تحذيرات من تصاعد الحمم البركانية.
بالصور.. ثوران بركان جزيرة "لا بالما" الإسبانية وإجلاء آلاف السكان
بركان "كومبري فييخا" في جزيرة "لا بالما" الإسبانية يثور للمرة الأولى منذ نصف قرن / Reuters
20 سبتمبر 2021

بدأت السلطات الإسبانية الأحد عمليات إجلاء لآلاف السكان وبعض الماشية، تزامناً مع ثوران بركان "كومبري فييخا" في جزيرة "لا بالما" لأول مرة منذ نصف قرن، إحدى جزر الكناري بالمحيط الأطلسي.

وسجل العلماء سلسلة من الزلازل تصل شدتها إلى 3.8 في متنزه كومبريه فيخا الوطني جنوب الجزيرة، وفق المعهد الجغرافي الوطني الإسباني، محذرين من تزايد خطر البركان الذي ثار آخر مرة عام 1971.

وأعلنت شرطة الحرس المدني الإسبانية أنها تجلي ما بين 5 و10 آلاف ساكن وبعض الماشية من المنطقة المتضررة، إلى مناطق أكثر أمناً بالجزيرة.

وقال متحدث باسم معهد جزر الكناري لعلم البراكين: "تتزايد شدة الزلازل وتندفع الحمم باطراد نحو السطح، كما تتزايد فرصة وقوع انفجار، الأمر الذي جعل الحكومة تقرر إجلاء بعض الناس".

ونشرت وزارة الدفاع الإسبانية جنوداً للمساعدة في عمليات الإجلاء، فيما لم تأمر بعد بالإجلاء الشامل لنحو 33 ألفاً يعيشون في محيط البركان.

وذكرت وكالة "إفي" الإسبانية أن "الثوران بدأ بعد سلسلة طويلة من هزات أرضية منخفضة القوة".

وكانت سحب من الدخان والرماد والحمم البركانية تتصاعد من فوهة البركان، وفقاً للمشاهد الأولى التي بثها التلفزيون العام الإسباني، فيما خيمت السحب الكثيفة والحمم فوق 4 طرق سريعة رئيسية بالمنطقة.

وطالبت الحكومة المحلية السكان بـ"توخي الحذر الشديد والابتعاد عن منطقة الثوران لتجنب أي مخاطر".

وقد رجح العديد من العلماء الإسبان لوسائل إعلام محلية أن "الثوران البركاني قد يستمر لأسابيع، مع تدفق الحمم البركانية في النهاية إلى المحيط"، بعد رصد آلاف الهزات الأرضية التي وصلت قوتها إلى 4 درجات خلال الأسبوع الماضي.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى حتى الآن.

بدوره أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحد تأجيل رحلته المقبلة إلى مدينة نيويورك الأمريكية بهدف حضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيسافر بدلاً من ذلك إلى جزيرة "لا بالما".

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الإسبانية في بيان إنه "نظراً إلى وضع جزيرة لا بالما أجّل رئيس الحكومة رحلته المقررة إلى نيويورك، وسيزور جزر الكناري بعد ظهر اليوم لمتابعة تطورات الوضع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us