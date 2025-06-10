سياسة
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بينهم المشتبه به.. 9 قتلى ومصابون في مدرسة بالنمسا بعد إطلاق نار
أدى إطلاق نار في مدرسة جنوب شرقي النمسا اليوم الثلاثاء، إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح بالغة، فيما أوضحت الشرطة المحلية أنه يُعتقد أن المشتبه به، وهو أحد الطلبة، قد انتحر.
بينهم المشتبه به.. 9 قتلى ومصابون في مدرسة بالنمسا بعد إطلاق نار
رجال الشرطة قرب المدرسة حيث لقي عدة أشخاص مصرعهم في إطلاق نار، في مدينة غراتس جنوب شرقي النمسا. / AFP
منذ 3 ساعات

وذكر مراسل الأناضول أن 9 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في الهجوم المسلح بمدرسة ثانوية في مدينة غراتس النمساوية.

وأوردت وسائل إعلام نمساوية أن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا وأُصيب آخرون في هجوم على مدرسة بمدينة غراتس النمساوية، ونقلت هيئة الإذاعة النمساوية (أو. آر. إف) عن الشرطة المحلية قولها إن عدداً من الأفراد، منهم طلبة ومعلمون، أُصيبوا بجروح خطيرة، وأضافت أنه يُعتقد أن المشتبه به، وهو أحد الطلبة، قد انتحر.

وأكدت الشرطة وجود عملية جارية في شارع تقع به مدرسة ثانوية، لكنها أحجمت عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، فيما ذكرت الهيئة أن الشرطة تُخلي المدرسة في الوقت الحالي، ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به من بين الضحايا المذكورين.

وأكد التليفزيون العام نقلاً عن وزارة الداخلية مقتل عديد من الأشخاص، بينهم المشتبه به، فضلاً عن إصابة آخرين بجروح بالغة، وقالت الشرطة على منصة إكس: "وحدات تدخل خاصة موجودة في الموقع"، متحدثة عن "إطلاق نار" دون إعطاء تفاصيل إضافية.

مصدر:TRT Arabi
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