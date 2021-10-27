أوضح تقرير صادر عن مجلة فوربس أن إجمالي أرباح رجل الأعمال الأمريكي الشهير إيلون ماسك بلغت 271.3 مليار دولار، ليصبح أغنى رجل في التاريخ.

وترجع زيادة ثروته إلى تخطي رأس مال شركة تسلا إلى 1 تريليون دولار، في إغلاق سوق الأسهم يوم الاثنين بزيادة بلغت حوالي 41.7 مليار دولار عن إغلاق يوم الجمعة.

وارتفعت أسهم تسلا إلى 13%، إضافة إلى أرباح 16 مليون سهم جديد، بقيمة 16.1 مليار دولار، جنتها الشركة بعد إصدار تقريرها الأخير.

وتقترب ثروة إيلون ماسك من حوالي 300 مليار دولار مقارنة بـ201 مليار دولار ثروة المؤسس والمدير التنفيذي السابق لشركة أمازون، جيف بيزوس، أغنى شخص ظهر على الإطلاق في تصنيف "فوربس 400" لأغنى أغنياء أمريكا في وقت سابق من هذا الشهر.