وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الشحنة تهدف إلى تقديم الدعم العاجل والمتكامل للمتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية كونار الأفغانية، الذي أسفر عن خسائر مادية وبشرية كبيرة، إذ يعاني السكان المحليون من تداعيات الكارثة الطبيعية ويتطلعون إلى المساعدة العاجلة لتجاوز هذه الأزمة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار التضامن الإنساني الذي توليه تركيا للشعب الأفغاني، إذ أعربت السلطات التركية عن عميق حزنها وألمها لما أصاب المنطقة، مؤكدة التزامها الكامل تقديم الدعم والمساندة في جميع الظروف.

وأمس الثلاثاء، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً وقع بعمق 8 كيلومترات، على بُعد 27 كيلومتراً شمال شرق مدينة جلال آباد، بالقرب من الحدود مع باكستان.