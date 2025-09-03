تركيا
تركيا ترسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى أفغانستان عقب زلزال كونار
أرسلت السلطات التركية طائرة شحن عسكرية من مطار إركيليت في ولاية قيصري، محمّلة بمساعدات إنسانية، أعدتها إدارة الكوارث والطوارئ التركية (AFAD) والهلال الأحمر التركي، لإيصالها إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية كونار في أفغانستان.
3 سبتمبر 2025

وأعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الشحنة تهدف إلى تقديم الدعم العاجل والمتكامل للمتضررين من الزلزال الذي ضرب ولاية كونار الأفغانية، الذي أسفر عن خسائر مادية وبشرية كبيرة، إذ يعاني السكان المحليون من تداعيات الكارثة الطبيعية ويتطلعون إلى المساعدة العاجلة لتجاوز هذه الأزمة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار التضامن الإنساني الذي توليه تركيا للشعب الأفغاني، إذ أعربت السلطات التركية عن عميق حزنها وألمها لما أصاب المنطقة، مؤكدة التزامها الكامل تقديم الدعم والمساندة في جميع الظروف.

وأمس الثلاثاء، أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً وقع بعمق 8 كيلومترات، على بُعد 27 كيلومتراً شمال شرق مدينة جلال آباد، بالقرب من الحدود مع باكستان.

وقالت منظمة الهلال الأحمر الأفغاني في منشور على منصة "إكس"، إن عدد الضحايا ارتفع إلى ألف و411 قتيلاً و3 آلاف و124 مصاباً.

وأشارت المنظمة إلى دمار أكثر من 5 آلاف منزل في 3 ولايات شرقي البلاد، موضحة أن عدداً كبيراً من الأشخاص عالقون تحت الأنقاض، وأن جهود الإنقاذ مستمرة.

مصدر:TRT ARABI
