تركيا
2 دقيقة قراءة
الرئيس أردوغان: لا يمكن البقاء صامتين أمام طغيان المدعو نتنياهو في فلسطين
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إنه من غير الممكن البقاء متفرجين أمام ما يجري في فلسطين، وخاصة في غزة من جرائم يرتكبها "ذلك الطاغية المدعو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو".
الرئيس أردوغان: لا يمكن البقاء صامتين أمام طغيان المدعو نتنياهو في فلسطين
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة خلال انطلاق فعالية أسبوع المولد النبوي الشريف بأنقرة / AA
3 سبتمبر 2025

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، خلال انطلاق فاعلية أسبوع المولد النبوي الشريف في مركز المؤتمرات والثقافة بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس أردوغان: "إذا كان نصف قلوبنا هنا الآن، فإن نصفها الآخر في غزة وفلسطين واليمن والسودان وأفغانستان حيث جراح الأمة الإسلامية النازفة".

وأكّد أردوغان: "لسنا يائسين أو متشائمين ولن نكون كذلك، ورغم ما تشهده منطقتنا من ظلم وغياب للعدالة فإننا لن نسمح لليأس بالسيطرة علينا".

وتابع الرئيس التركي: "لا يمكننا أبداً أن نقف صامتين أمام ما يجري في غزة وفلسطين، لأننا مسلمون كالبنيان المرصوص، ويجب أن نتحرك في وجه طغيان ذلك الظالم المسمى نتنياهو".

اختيارات المحرر

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 63 ألفاً و746 شهيداً و161 ألفاً و245 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً، حتى الأربعاء.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، رسمياً إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها.

وبخصوص فاعلية أسبوع المولد النبوي الشريف، قال الرئيس التركي: ”اليوم نحتفل بذكرى مولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء الذي أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”، مضيفا: “نحن المسلمين نفرح بهذا اليوم ونستذكر هذا النور الذي أضاء الإنسانية جمعاء”.

وتابع الرئيس التركي أن “حياة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام نموذج يحتذى بها للعالم بأسره، فهو قدوة للأولين والآخرين فهو النموذج الأمثل والحسن للإنسان”، مضيفا: “أعلنا هذا العام للأسرة في تركيا وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل نموذج يحتذى به في هذا الشأن”.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us