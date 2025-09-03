جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، خلال انطلاق فاعلية أسبوع المولد النبوي الشريف في مركز المؤتمرات والثقافة بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس أردوغان: "إذا كان نصف قلوبنا هنا الآن، فإن نصفها الآخر في غزة وفلسطين واليمن والسودان وأفغانستان حيث جراح الأمة الإسلامية النازفة".

وأكّد أردوغان: "لسنا يائسين أو متشائمين ولن نكون كذلك، ورغم ما تشهده منطقتنا من ظلم وغياب للعدالة فإننا لن نسمح لليأس بالسيطرة علينا".

وتابع الرئيس التركي: "لا يمكننا أبداً أن نقف صامتين أمام ما يجري في غزة وفلسطين، لأننا مسلمون كالبنيان المرصوص، ويجب أن نتحرك في وجه طغيان ذلك الظالم المسمى نتنياهو".