جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم الأربعاء، خلال انطلاق فاعلية أسبوع المولد النبوي الشريف في مركز المؤتمرات والثقافة بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.
وأضاف الرئيس أردوغان: "إذا كان نصف قلوبنا هنا الآن، فإن نصفها الآخر في غزة وفلسطين واليمن والسودان وأفغانستان حيث جراح الأمة الإسلامية النازفة".
وأكّد أردوغان: "لسنا يائسين أو متشائمين ولن نكون كذلك، ورغم ما تشهده منطقتنا من ظلم وغياب للعدالة فإننا لن نسمح لليأس بالسيطرة علينا".
وتابع الرئيس التركي: "لا يمكننا أبداً أن نقف صامتين أمام ما يجري في غزة وفلسطين، لأننا مسلمون كالبنيان المرصوص، ويجب أن نتحرك في وجه طغيان ذلك الظالم المسمى نتنياهو".
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 63 ألفاً و746 شهيداً و161 ألفاً و245 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 367 فلسطينياً بينهم 131 طفلاً، حتى الأربعاء.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، رسمياً إطلاق عملية "عربات جدعون 2"، التي تستهدف احتلال كامل مدينة غزة بعد تطويقها وتهجير الفلسطينيين منها.
وبخصوص فاعلية أسبوع المولد النبوي الشريف، قال الرئيس التركي: ”اليوم نحتفل بذكرى مولد سيد الخلق وخاتم الأنبياء الذي أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم”، مضيفا: “نحن المسلمين نفرح بهذا اليوم ونستذكر هذا النور الذي أضاء الإنسانية جمعاء”.
وتابع الرئيس التركي أن “حياة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام نموذج يحتذى بها للعالم بأسره، فهو قدوة للأولين والآخرين فهو النموذج الأمثل والحسن للإنسان”، مضيفا: “أعلنا هذا العام للأسرة في تركيا وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل نموذج يحتذى به في هذا الشأن”.