جاء ذلك في تقرير للصحيفة نشر اليوم الثلاثاء بعنوان: "تركيا ستصبح الدولة المتوسطية التي تبني أكبر سفينة حربية متجاوزة حاملة الطائرات شارل ديغول".

وتطرق التقرير إلى خطاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مهرجان "تكنوفيست الوطن الأزرق" الخميس الماضي، الذي أعلن فيه مشروع بناء حاملة الطائرات التي ستكون أكبر من حاملة المسيرات "تي جي غي أناضولو".

وذكرت الصحيفة: "المشروع الذي يحمل اسم حاملة الطائرات الوطنية، سيدخل الخدمة عام 2030. وسيكون قادراً على حمل المقاتلات والمسيرات الشبحية. وتُعدّ هذه الحاملة أول حاملة مقاتلات تُصمَّم وتُبنى في تركيا".

"شارل ديغول"

وأضافت الصحيفة: "بطول 285 متراً، وعرض 72 متراً، وإزاحة تزيد على 60 ألف طن، ستتفوق حاملة الطائرات التركية بشكل واضح على نظيرتها الفرنسية شارل ديغول التي تُعتبر حتى الآن السفينة الرائدة في المتوسط (بطول 261 متراً وإزاحة 42500 طن)".

وأكد التقرير أن تركيا من خلال هذا المشروع الجديد تسعى لترك أثر قوي في الأوساط البحرية العالمية.

ونقلت الصحيفة تصريحات الضابط المهندس التركي آيقوت دمير أزن، بأن حاملة الطائرات التركية الوطنية، ستكون قادرة على الإبحار ذهاباً وإياباً من تركيا إلى مدينة نيويورك الأمريكية من دون الحاجة إلى التزود بالوقود.