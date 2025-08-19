وأكدت الوزارة في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن عام 2024 سجّل أعلى عدد من الوفيات في صفوف العاملين الإنسانيين منذ بدء التوثيق، مضيفة: “نكرّم بامتنان أرواح الذين فقدوا حياتهم في أثناء عملهم بتفانٍ في شتى أنحاء العالم”.

وشدد البيان على استمرار تركيا في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين حول العالم، إلى جانب التزامها دعم وحماية العاملين في هذا المجال الحيوي.