تركيا
1 دقيقة قراءة
تركيا في اليوم العالمي للعمل الإنساني: إسرائيل قتلت 483 من العاملين الإنسانيين منذ 2023
قالت وزارة الخارجية التركية الثلاثاء، أن إسرائيل قتلت منذ عام 2023 ما مجموعه 483 من العاملين في المجال الإنساني، من بينهم 320 موظفاً تابعاً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.
إسرائيل قتلت 483 من العاملين في المجال الإنساني منذ عام 2023 / AFP
منذ 18 ساعات

وأكدت الوزارة في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن عام 2024 سجّل أعلى عدد من الوفيات في صفوف العاملين الإنسانيين منذ بدء التوثيق، مضيفة: “نكرّم بامتنان أرواح الذين فقدوا حياتهم في أثناء عملهم بتفانٍ في شتى أنحاء العالم”.

وشدد البيان على استمرار تركيا في تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين حول العالم، إلى جانب التزامها دعم وحماية العاملين في هذا المجال الحيوي.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألف شهيد، و156 ألفاً و230 مصاباً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 263 شخصاً، بينهم 112 طفلاً.

مصدر:TRT ARABI
