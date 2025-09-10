وقال إبانيز، في تصريحات صحفية، "يوجد جيوش متعددة الجنسيات تعمل في مناطق مختلفة من العالم لحماية الأبرياء، وعلى إسبانيا أن تتحرك ضمن إطار قانوني للحصول على تفويض من الأمم المتحدة، والمشاركة في تحالف دولي للدفاع عن شعب يتعرض لمجزرة".

يأتي ذلك وسط تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين مدريد وتل أبيب، بعد اتهامات إسرائيلية لإسبانيا "معاداة السامية"، إثر إعلان حكومة بيدرو سانشيز حزمة عقوبات من تسعة بنود ضد إسرائيل، رداً على المجازر المستمرة بحق الفلسطينيين في غزة منذ نحو عامين.

وتشمل العقوبات، التي كشف عنها سانشيز الاثنين، حظراً على تصدير السلاح لإسرائيل، ومنع رسو السفن التي تحمل وقوداً لجيشها في المواني الإسبانية، إضافة إلى حظر استخدام الطائرات المحملة بالمعدات الدفاعية للمجال الجوي الإسباني.