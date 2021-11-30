انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء، مراسم افتتاح النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب لكرة القدم 2021، بمشاركة 16 منتخباً.

البطولة افتتحها أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في معلب "البيت"، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو.

وحضر أيضاً مراسم الافتتاح رؤساء ومسؤولون، بينهم الرؤساء، الفلسطيني محمود عباس واللبناني ميشيل عون والصومالي محمد عبد الله فرماجو، والفريق أول علي محسن الأحمر، نائب الرئيس اليمني.

كما حضر الافتتاح رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وولي العهد الأردني، الحسين بن عبد الله الثاني، ووزير الشباب والرياضة التركي، محمد قصاب أوغلو، والسفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو.

وقبل انطلاق مباراة الافتتاح بين منتخبَيْ قطر والبحرين، تضمّن الحفل عروضاً موسيقية وأخرى لألعاب نارية، بالإضافة إلى فقرة تستعرض تاريخ المنطقة العربية وتروي مآثر العرب ووحدتهم وتكاتفهم.

والمنتخبات المشارِكة هي قطر، والعراق، والبحرين، وعُمان، وتونس، والإمارات، وسوريا، وموريتانيا، والمغرب، والسعودية، والأردن، وفلسطين، والجزائر، ومصر، ولبنان والسودان.

وتستمرّ البطولة حتى 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وهي تُقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي.

وتعود البطولة بعد توقّف 9 سنوات، وتُوّجت 5 منتخبات بلقب كأس العرب، وهي العراق بـ4 ألقاب، والسعودية بلقبين، وكلّ من مصر المغرب وتونس بلقب واحد.

وللمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم، بين 21 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول 2022، بمشاركة 32 منتخباً، على 8 ملاعب، بينها ملعب "البيت" الذي انطلقت منه بطولة كأس العرب.