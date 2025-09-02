وقال ترمب في مقابلة مع صحيفة "ديلي كولر" نُشرت الاثنين، إنّ "دعم إسرائيل في الكونغرس أصبح شيئاً من الماضي، مقارنة بهيمنته قبل عقدين من الزمن"، مضيفاً: "سأقول لكم، كان لإسرائيل أقوى جماعة ضغط في الكونغرس، من أي جهة أو شركة أو مؤسسة أو دولة رأيتها في حياتي".

واستدرك بقوله: "اليوم، ليس لديها جماعة ضغط قوية كهذه، إنه لأمر مدهش"، مشدداً على أنه في الماضي، لم يكن من الممكن التحدث بسوء عن إسرائيل والبقاء في الساحة السياسية، “لكن الآن، غيّرت شخصيات مثل عضو الكونغرس الديمقراطية ألكساندريا أوكاسيو كورتيز وحلفائها التقدميين مسار النقاش”.

وتابع ترمب: "كانت إسرائيل أقوى جماعة ضغط رأيتها في حياتي. كانت تسيطر سيطرةً كاملةً على الكونغرس، والآن فقدتها. أنا مندهشٌ بعض الشيء لرؤية ذلك".

جاءت هذه التعليقات بعد أن أظهر استطلاعٌ للرأي أجراه مركز بيو للأبحاث في مارس/آذار الماضي، أن 53% من البالغين الأمريكيين ينظرون إلى إسرائيل نظرةً سلبية، بزيادةٍ عن 42% عام 2022.

ومن بين الجمهوريين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاماً، ارتفعت نسبة الآراء السلبية من 35% إلى 50% خلال الفترة نفسها.

وأصرّ ترمب على أنه كان داعماً قوياً لإسرائيل خلال فترة رئاسته، مستشهداً بالضربة الأخيرة ضد إيران واعترافه بالقدس عاصمةً لإسرائيل، لكنه أقرّ بأن تل أبيب تفقد "عالم العلاقات العامة"، قائلاً إن ما ترتكبه في غزة حالياً تضرّ بمكانتها الدولية.