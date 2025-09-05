وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، أن مجلس الوزراء أقر خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، دون تحديد مهلة زمنية لتنفيذها.

وقال مرقص، في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة، إن المجلس قرر فرض السرية على مضمون وبنود الخطة، على أن ترفع قيادة الجيش تقريراً شهرياً للحكومة حول مراحل تنفيذها.

وفي أثناء الجلسة انسحب عدد من الوزراء في الحكومة اللبنانية من الجلسة احتجاجاً على خطة الجيش، إذ غادر الجلسة كل من وزير المالية ياسين جابر ووزيرة البيئة تمارة الزين من "حركة أمل"، ووزير الصحة ركان نصر الدين ووزير العمل محمد حيدر من حزب الله، إضافة إلى وزير التنمية الإدارية فادي مكي (مستقل).

وقال مكّي، إنه قرر الانسحاب من جلسة الحكومة بعد انسحاب الوزراء، معتبراً أن "الوضع الراهن لا يسمح بتحمّل وزر قرار حساس كهذا" في إشارة إلى خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة.

وفي تصريحات للصحفيين عقب مغادرته الجلسة، لوّح مكّي بالاستقالة قائلاً: "إذا كانت استقالتي من الحكومة تحقق المصلحة الوطنية، فأنا على استعداد لوضعها بتصرّف فخامة الرئيس ورئيس الحكومة".

وجدد الوزير دعوته القوى السياسية والوزراء إلى مناقشة خطة حصر السلاح "تحت سقف البيان الوزاري الذي توافقنا عليه جميعاً، وبروية وتأنّ، بما يضع مصلحة الوطن والجنوب والسلم الأهلي فوق أي اعتبار".

وجاء الانسحاب بعد دخول قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، لتقديم الخطة التي أُوكل إلى الجيش تنفيذها بموجب قرار حكومي صدر في 5 أغسطس/آب الماضي، يقضي بحصر السلاح بيد الدولة وتنفيذ الآلية المقررة قبل نهاية عام 2025.