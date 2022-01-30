سياسة
2 دقيقة قراءة
محكمة فرنسية تسجن شابين مصريين 22 عاماً بتهمة قتل "عاملة جنس".. ما الحكاية؟
أصدرت محكمة فرنسية حكماً بالسجن لمدة 22 عاماً على شابين مصريين بتهمة قتل عاملة في الجنس لا تملك أوراقاً قانونية عام 2018.
محكمة فرنسية تسجن شابين مصريين 22 عاماً بتهمة قتل "عاملة جنس".. ما الحكاية؟
المحكمة الفرنسية أصدرت حكماً بالسجن 22 عاماً على الشابين المصريين
30 يناير 2022

حكمت محكمة الجنايات في باريس السبت على مصرييْن بالسجن الجنائي لمدة 22 عاماً بتهمة قتل فانيسا كامبوس وهي عاملة في الجنس لا تملك أوراقاً قانونية، وذلك عام 2018 في بوا دو بولوني.

وتجاوزت الأحكام التي صدرت بعد أكثر من تسع ساعات من المداولات، مطالبَ الادّعاء الخميس بإنزال عقوبة السجن 20 عاماً بحق محمود قادري و15 عاماً بحق كريم إبراهيم.

ووجدت المحكمة أنّ المتهمَيْن الرئيسيين مذنبان بارتكاب "جريمة قتل في إطار عصابة منظمة" وهي جريمة لطالما قالا إنهما لم يرتكباها.

وبقي قادري (24 عاماً) وإبراهيم (29 عاماً) جالسين طيلة دقائق طويلة بعد إصدار الحكم.

وخلال المداولات اعترف الرجلان بانتمائهما إلى عصابة لصوص سرقوا زبائن عاملات جنس عابرات جندرياً ومتحدّرات من أمريكا اللاتينية، وبأنهما أرادا ليلة قتل كامبوس "مواجهة" الحرّاس الشخصيين الذين استعانت بهم لحماية نفسها.

وفي آخر كلمات قالاها صباح السبت قبل تشاور المحكمة لإصدار الحكم أعربا عن "أسفهما" لما حدث في ليل 16 و17 أغسطس/آب 2018.

وحكمت المحكمة أيضاً على ستة متهمين آخرين تتراوح أعمارهم بين 23 و34 عاماً حوكِموا إلى جانبهما منذ 11 يناير/كانون الثاني.

وكانت فانيسا كامبوس (36 عاماً) قد قُتلت قرب مكان عملها الواقع في إحدى المناطق الأكثر عزلة في بوا دو بولوني في غرب العاصمة الفرنسية باريس، بعد أن تواجهت مع عشرة شبّان على الأقلّ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us