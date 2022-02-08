سياسة
2 دقيقة قراءة
إيران.. الكشف عن تفاصيل قرار جديد بحق اغتيال قاسم سليماني
مجلس القضاء الأعلى الإيراني يعلن عن موعد إعداد لائحة الاتّهام بحق اغتيال الجنرال قاسم سليماني، وذلك تزامناً مع بدء الجولة الثالثة من اجتماع لجنة التحقيق المشترك في بغداد للتحقيق في حادثة اغتيال سليماني ورفاقه.
إيران.. الكشف عن تفاصيل قرار جديد بحق اغتيال قاسم سليماني
غريب آبادي: نيابة طهران ستعد لائحة الاتهام بشأن اغتيال سليماني وسترسلها إلى العدلية 20 مارس/آذار المقبل / AFP
8 فبراير 2022

أعلن مجلس القضاء الأعلى الإيراني عن موعد إعداد لائحة الاتّهام بحق اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وإرسالها إلى العدلية.

جاء ذلك حسب ما ذكرت الثلاثاء وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية.

وذكرت الوكالة الإيرانية نقلاً عن أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإيرانية ومساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية في الشؤون الدولية كاظم غريب آبادي قوله إنّ "الجولة الثالثة من اجتماع لجنة التحقيق المشترك لمتابعة جريمة اغتيال قاسم سليماني ورفاقه ستبدأ اليوم الثلاثاء، وتستمر ليومين في بغداد".

وأردف غريب آبادي: "نيابة طهران ستعد لائحة الاتهام بشأن العمل الإجرامي في اغتيال الشهيد سليماني قبيل نهاية السنة الإيرانية الحالية (تنتهي في 20 مارس/آذار 2022)، وسترسلها إلى العدلية".

وكان الجنرال الإيراني قاسم سليماني قد اغتيلَ قرب مطار العاصمة العراقية بغداد بطائرة مُسيَّرة أمريكية مطلع عام 2020.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us