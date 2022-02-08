أعلن مجلس القضاء الأعلى الإيراني عن موعد إعداد لائحة الاتّهام بحق اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وإرسالها إلى العدلية.

جاء ذلك حسب ما ذكرت الثلاثاء وكالة أنباء "فارس" الإيرانية شبه الرسمية.

وذكرت الوكالة الإيرانية نقلاً عن أمين لجنة حقوق الإنسان في الجمهورية الإيرانية ومساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية في الشؤون الدولية كاظم غريب آبادي قوله إنّ "الجولة الثالثة من اجتماع لجنة التحقيق المشترك لمتابعة جريمة اغتيال قاسم سليماني ورفاقه ستبدأ اليوم الثلاثاء، وتستمر ليومين في بغداد".

وأردف غريب آبادي: "نيابة طهران ستعد لائحة الاتهام بشأن العمل الإجرامي في اغتيال الشهيد سليماني قبيل نهاية السنة الإيرانية الحالية (تنتهي في 20 مارس/آذار 2022)، وسترسلها إلى العدلية".

وكان الجنرال الإيراني قاسم سليماني قد اغتيلَ قرب مطار العاصمة العراقية بغداد بطائرة مُسيَّرة أمريكية مطلع عام 2020.