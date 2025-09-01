وقال متحدث وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إن بلاده لن تقبل "المطالب غير القانونية" المتعلقة ببرنامجها النووي.

وحول قرار الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي لعام 2015 (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تفعيل آلية "سناب باك" التي قد تعيد فرض عقوبات أممية على إيران، قال بقائي: "الأوروبيون يفعلون ما أمرهم به (الرئيس الأمريكي السابق دونالد) ترمب".

وأضاف :"دور الأوروبيين سيتراجع، حاولوا أن يثبتوا أنهم شركاء موثوقون في المفاوضات، لكنهم الآن قرروا أن يكونوا وكلاء للولايات المتحدة وإسرائيل".

وأوضح أن مشروع القانون الذي أعده البرلمان الإيراني بشأن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية في حال إعادة فرض العقوبات، لا تستطيع الحكومة منعه، وأن القرار النهائي بيد البرلمان.