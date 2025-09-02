وأوضحت ألبانيزي في تدوينة على "اكس" اليوم الثلاثاء، أن الفترة التي تلت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الصحفيين الذين قُتلوا خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن عدد الصحفيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية خلال هذا الصراع يفوق بكثير الأعداد المسجلة في عديد من النزاعات الكبرى في التاريخ الحديث.

ووفق ألبانيزي فقد تجاوز عدد القتلى الصحفيين في هذه الفترة ما سجّلته الحرب الأهلية الأمريكية، والحربان العالميتان الأولى والثانية، بالإضافة إلى الحرب الكورية، وحرب فيتنام التي شملت كمبوديا ولاوس.

كما تفوّق هذا الرقم على ما شهدته حروب يوغوسلافيا السابقة خلال التسعينيات والألفينات، بالإضافة إلى الحرب في أفغانستان التي تلت أحداث 11 سبتمبر/أيلول.

وأمس الاثنين، أطلقت مئات من وسائل الإعلام من 50 دولة، حملة تندد بقتل إسرائيل صحفيين فلسطينيين بقطاع غزة، وتطالب بمعاقبتها على جرائمها.

والأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع حصيلة القتلى من الصحفيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 247، بعد مقتل الصحفية إسلام عابد بقصف إسرائيلي على مدينة غزة.

وانطلقت الحملة الإعلامية بمبادرة من منظمتي "مراسلون بلا حدود" و"آفاز" (غير حكوميتين)، واللتين وضعتا شريطاً أسود على الصفحة الرئيسية لموقعيهما الإلكترونيين.

ومن بين وسائل الإعلام المشاركة بالحملة: صحف لومانيتيه (فرنسا)، ودي تاغس تسايتونغ (ألمانيا)، ولا ليبر (بلجيكا)، وبوبليكو (البرتغال)، وإندبندنت (بريطانيا)، ولوريان لو جور (لبنان)، وذا إنترسبت (مؤسسة إعلامية استقصائية أمريكية).

ونشرت صحف، بينها لومانيتيه وبوبليكو ولا ليبر، رسالة على خلفية سوداء على صفحاتها الأولى جاء فيها أنه "بالمعدل الذي يقتل فيه الجيش الإسرائيلي الصحفيين في غزة، لن يبقى قريباً أحد لينقل ما يحدث".