جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي عقب اجتماع الحكومة تعليقاً على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف "مستشفى ناصر" وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين.
وصرّح أردوغان: "حكومة نتنياهو المتعطشة للدماء تواصل هجماتها الوحشية لتدمير كل ما يمت للإنسانية بصلة”.
وأضاف الرئيس أردوغان قائلاً، إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 20 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين في الهجوم الوحشي على "مستشفى ناصر" اليوم.
وأضاف الرئيس التركي أن حكومته قيّمت الخطوات الإضافية التي ستتخذها في الفترة المقبلة في سبيل وقف المجازر في غزة وتقديم مزيد من المساعدات للفلسطينيين المضطهدين.
وفي وقت سابق الاثنين، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، قتل إسرائيل 5 صحفيين في أثناء تأديتهم واجبهم المهني في قصف استهدفهم بمستشفى ناصر جنوب قطاع غزة "جريمة حرب"، وطالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لتوفير الحماية لهم ومحاسبة تل أبيب.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفاً و744 شهيداً و158 ألفاً و259 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلاً.