تركيا
1 دقيقة قراءة
أردوغان: حكومة نتنياهو المتعطشة للدماء تواصل مجازرها في غزة وتدمير كل ما يتعلق بالإنسانية
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المتعطشة للدماء تواصل شن هجمات وحشية على قطاع غزة بهدف "تدمير كل ما يمت للإنسانية بصلة".
أردوغان: حكومة نتنياهو المتعطشة للدماء تواصل مجازرها في غزة وتدمير كل ما يتعلق بالإنسانية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
25 أغسطس 2025

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي عقب اجتماع الحكومة تعليقاً على المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف "مستشفى ناصر" وسط خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفر عن استشهاد أكثر من 20 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين.

وصرّح أردوغان: "حكومة نتنياهو المتعطشة للدماء تواصل هجماتها الوحشية لتدمير كل ما يمت للإنسانية بصلة”.

وأضاف الرئيس أردوغان قائلاً، إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 20 فلسطينياً بينهم 5 صحفيين في الهجوم الوحشي على "مستشفى ناصر" اليوم.

اختيارات المحرر

وأضاف الرئيس التركي أن حكومته قيّمت الخطوات الإضافية التي ستتخذها في الفترة المقبلة في سبيل وقف المجازر في غزة وتقديم مزيد من المساعدات للفلسطينيين المضطهدين.

وفي وقت سابق الاثنين، اعتبرت الرئاسة الفلسطينية، قتل إسرائيل 5 صحفيين في أثناء تأديتهم واجبهم المهني في قصف استهدفهم بمستشفى ناصر جنوب قطاع غزة "جريمة حرب"، وطالبت المجتمع الدولي بتحرك عاجل لتوفير الحماية لهم ومحاسبة تل أبيب.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفاً و744 شهيداً و158 ألفاً و259 جريحاً من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلاً.


مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us