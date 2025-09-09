وحصل حزب العمال على نحو 28% من الأصوات، وفق النتائج شبه النهائية، ما يتيح لستور، البالغ من العمر 65 عاماً، البقاء في الحكم عبر تحالف محتمل مع أحزاب يسارية أخرى.

وتشير النتائج إلى أن الكتلة اليسارية تتجه للحصول على غالبية ضئيلة في البرلمان قوامها 87 مقعداً من أصل 169.

وقال ستور أمام أنصاره: "كنا نعلم أن المنافسة ستكون متقاربة، وقد كانت كذلك. بذلنا كل ما في وسعنا، وقد نجحنا"، وبهذه النتيجة، يكون قد ضمن ولاية جديدة مدتها أربع سنوات على رأس حكومة أقلية، وهو أمر مألوف في دول إسكندنافيا.

ومع ذلك، يُتوقع أن يواجه ستور تحديات في التنسيق مع قوى يسارية أخرى تتباين في ما بينها في المواقف السياسية.