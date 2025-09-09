وفي سياق متصل، تحدث إعلام قطري عن نجاة الوفد القيادي لحركة حماس، عقب استهداف إسرائيلي له في العاصمة الدوحة.

وقالت قناة الجزيرة نقلاً عن مصدر قيادي في حركة حماس، إنه "جرى استهداف الوفد القيادي بالدوحة في غارة إسرائيلية في أثناء اجتماع لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار بغزة"، لافتاً إلى "نجاة الوفد القيادي لحركة حماس برئاسة خليل الحية" من الهجوم الإسرائيلي.

و​​​​في خطوة غير مسبوقة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الثلاثاء، قادة حركة "حماس" في العاصمة القطرية الدوحة، بغارة جوية لم يكشف عن نتائجها بشكل كامل.

وسريعاً أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم، الذي استهدف اجتماعاً كان يبحث مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لوقف إطلاق النار في غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه قوله، إنه "جرى إبلاغ الولايات المتحدة مسبقاً بالهجوم". وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على الهجوم اسم "قمة النار"، بحسب بيان للجيش.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الهجوم "استهدف رئيس وفد حركة حماس المفاوض خليل الحية وعضو المكتب السياسي زاهر جبارين ومسؤول حماس في الخارج خالد مشعل".

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان: "هاجم الجيش والشاباك من خلال سلاح الجو قبل قليل بشكل موجه بالدقة قيادة حركة حماس"، مدعياً أن "القيادة الحمساوية التي جرى استهدافها قادت أنشطة الحركة على مدار سنوات، وتتحمل المسؤولية المباشرة عن ارتكاب السابع من أكتوبر/تشرين الأول وإدارة الحرب ضد إسرائيل"، وفق تعبيره.

كما زعم الجيش أنه "قبل الغارة جرى اتخاذ خطوات لتجنب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

والأحد، تحدث ترمب حليف إسرائيل، عن وجود مقترح جديد قدم لحركة "حماس" بشأن إنهاء الحرب في غزة. ووفقاً للقناة 12 الإسرائيلية فإن خطة ترمب تنص على إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، وإطلاق سراح المئات من الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.