وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "هاجم بالتعاون مع جهاز الشاباك وبوساطة سلاح الجو قيادة حركة "حماس" بشكل موجه بدقة"، مدعياً أنه "اتخذ خطوات قبل الغارة لتجنّب إصابة المدنيين شملت استخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والمعلومات الاستخبارية الإضافية".

بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إنّ "إسرائيل شنت هجوماً جباناً استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس بالدوحة"، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقاً ولن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور.

جاء ذلك عقب حديث إعلام قطري عن استهداف مكتب "حماس" بالدوحة، في أثناء اجتماع للفريق التفاوضي للحركة لبحث مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.