ويرأس الوفد الروسي، نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك. وعقد الوفد اجتماعاً موسعاً في قصر تشرين بدمشق مع عدد من المسؤولين السوريين برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن بدء مباحثات "مغلقة" على أن تتبعها "اجتماعات ثنائية في مجالات عدة على رأسها الأمن والاقتصاد والطاقة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الوفد الروسي إلى مطار دمشق الدولي، حيث كان في استقباله الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع.

وتأتي زيارة الوفد الروسي بعد زيارة أجراها وفد وزاري سوري إلى موسكو نهاية يوليو/تموز الماضي، التقى خلالها بالرئيس فلاديمير بوتين.

وحينها، أعلنت الخارجية السورية أن اللقاء "التاريخي" بين بوتين، والشيباني، أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين.