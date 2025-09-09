ويرأس الوفد الروسي، نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك. وعقد الوفد اجتماعاً موسعاً في قصر تشرين بدمشق مع عدد من المسؤولين السوريين برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.
ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن بدء مباحثات "مغلقة" على أن تتبعها "اجتماعات ثنائية في مجالات عدة على رأسها الأمن والاقتصاد والطاقة".
وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الوفد الروسي إلى مطار دمشق الدولي، حيث كان في استقباله الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع.
وتأتي زيارة الوفد الروسي بعد زيارة أجراها وفد وزاري سوري إلى موسكو نهاية يوليو/تموز الماضي، التقى خلالها بالرئيس فلاديمير بوتين.
وحينها، أعلنت الخارجية السورية أن اللقاء "التاريخي" بين بوتين، والشيباني، أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين.
وقالت في بيان لها في حينه، إن "الرئيس بوتين، شدّد على رفض روسيا القاطع لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا، وأكّد التزام موسكو دعم سوريا في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار".
وكانت موسكو من الدول الداعمة لرئيس النظام المخلوع، ومنحته حق اللجوء الإنساني لديها.
وتعد هذه الزيارة الثانية لوفد روسي إلى سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد، إذ كانت الأولى في 29 يناير/كانون الثاني الماضي برئاسة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، اختيار أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.