سوريا الجديدة
2 دقيقة قراءة
وفد روسي رفيع المستوى يزور دمشق للمرة الثانية منذ الإطاحة بنظام الأسد
أجرى وفد روسي رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى العاصمة السورية دمشق، وهي الثانية منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024، وفق ما أوردته وكالة "سانا" وقناة "الإخبارية السورية" الرسميتان عبر منصة إكس.
وفد روسي رفيع المستوى يزور دمشق للمرة الثانية منذ الإطاحة بنظام الأسد
زيارة وفد روسي إلى دمشق / SANA
9 سبتمبر 2025

ويرأس الوفد الروسي، نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية ألكساندر نوفاك. وعقد الوفد اجتماعاً موسعاً في قصر تشرين بدمشق مع عدد من المسؤولين السوريين برئاسة وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" عن بدء مباحثات "مغلقة" على أن تتبعها "اجتماعات ثنائية في مجالات عدة على رأسها الأمن والاقتصاد والطاقة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، وصل الوفد الروسي إلى مطار دمشق الدولي، حيث كان في استقباله الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع.

وتأتي زيارة الوفد الروسي بعد زيارة أجراها وفد وزاري سوري إلى موسكو نهاية يوليو/تموز الماضي، التقى خلالها بالرئيس فلاديمير بوتين.

وحينها، أعلنت الخارجية السورية أن اللقاء "التاريخي" بين بوتين، والشيباني، أكد انطلاق مرحلة جديدة من التفاهم السياسي والعسكري بين البلدين.

اختيارات المحرر

وقالت في بيان لها في حينه، إن "الرئيس بوتين، شدّد على رفض روسيا القاطع لأي تدخلات إسرائيلية أو محاولات لتقسيم سوريا، وأكّد التزام موسكو دعم سوريا في إعادة الإعمار واستعادة الاستقرار".

وكانت موسكو من الدول الداعمة لرئيس النظام المخلوع، ومنحته حق اللجوء الإنساني لديها.

وتعد هذه الزيارة الثانية لوفد روسي إلى سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد، إذ كانت الأولى في 29 يناير/كانون الثاني الماضي برئاسة ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أكملت فصائل سورية بسط سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث، بينها 53 سنة من حكم أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، اختيار أحمد الشرع رئيساً للبلاد خلال مرحلة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us