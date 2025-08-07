لبنان
وزارة الصحة اللبنانية: قتيل سوري وجريحان جراء قصف إسرائيلي في النبطية
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن مقتل مواطن سوري وإصابة شخصين جراء الغارات التي شنَّها جيش الاحتلال مساء أمس الأربعاء على بلدة دير سريان في محافظة النبطية جنوبي لبنان.
أعقاب الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت قمم التلال بالقرب من مدينة النبطية، جنوب لبنان. / AP
منذ 17 ساعات

وذكرت الوزارة في بيان أن الغارة الإسرائيلية على بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون أسفرت عن استشهاد سوري وإصابة شخصين بجروح، من دون تحديد جنسيتهما.

وكانت الوزارة قد أعلنت مساء الأربعاء أن الغارة الإسرائيلية على البلدة أدت إلى إصابة شخصين في حصيلة أولية. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات استهدفت مرآباً للآليات والجرافات قرب منازل مأهولة في دير سريان، ما تسبب في وقوع إصابات من دون تحديد عددها، كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي الأطراف الشمالية للبلدة قرب مجرى نهر الليطاني.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإطفاء والإسعاف تواجه صعوبة في الوصول إلى مواقع الغارات بسبب استمرار القصف من الطائرات المسيّرة. كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على المنطقة الواقعة بين بلدات زوطر ويحمر الشقيف وعدشيت القصير في قضاء النبطية.

وأكد مراسل الأناضول أن الغارات الإسرائيلية طالت عدة مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش شن هجوماً استهدف "البنية التحتية العسكرية لحزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدة أن الغارات طالت مستودعات أسلحة ومنصات صاروخية وبنى تحتية لتخزين آليات هندسية تابعة للحزب.

في سياق متصل، أسفرت غارة إسرائيلية على بلدة تولين في قضاء مرجعيون الأربعاء عن مقتل شخص وإصابة آخر، بحسب الوكالة اللبنانية.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 270 قتيلاً و570 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT ARABI
