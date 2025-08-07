وذكرت الوزارة في بيان أن الغارة الإسرائيلية على بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون أسفرت عن استشهاد سوري وإصابة شخصين بجروح، من دون تحديد جنسيتهما.

وكانت الوزارة قد أعلنت مساء الأربعاء أن الغارة الإسرائيلية على البلدة أدت إلى إصابة شخصين في حصيلة أولية. من جهتها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الغارات استهدفت مرآباً للآليات والجرافات قرب منازل مأهولة في دير سريان، ما تسبب في وقوع إصابات من دون تحديد عددها، كما استهدف سلاح الجو الإسرائيلي الأطراف الشمالية للبلدة قرب مجرى نهر الليطاني.

وأشارت الوكالة إلى أن فرق الإطفاء والإسعاف تواجه صعوبة في الوصول إلى مواقع الغارات بسبب استمرار القصف من الطائرات المسيّرة. كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على المنطقة الواقعة بين بلدات زوطر ويحمر الشقيف وعدشيت القصير في قضاء النبطية.

وأكد مراسل الأناضول أن الغارات الإسرائيلية طالت عدة مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني.

من جانبها، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش شن هجوماً استهدف "البنية التحتية العسكرية لحزب الله" في جنوب لبنان، مؤكدة أن الغارات طالت مستودعات أسلحة ومنصات صاروخية وبنى تحتية لتخزين آليات هندسية تابعة للحزب.