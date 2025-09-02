جاء ذلك في بيان لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، حول زيارة الوزير بيرقدار إلى الصين على هامش القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في مدينة تيانجين الصينية.
وقال بيرقدار: "نواصل دون هوادة أنشطتنا الدبلوماسية لتحقيق هدف تحويل تركيا إلى مركز للطاقة"، وفق البيان.
وأضاف أن بلاده تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة في مجال الطاقة مع الصين، وأنه عقد اجتماعات مهمة مع شركات طاقة صينية رائدة، ولفت إلى وجود فرص كبيرة للتعاون مع الصين، ولا سيما في مجال الطاقة النووية والمتجددة.
وذكر الوزير التركي أنه التقى رئيس الإدارة الوطنية للطاقة بالصين وانغ هونغ تشي، وبحثا مشاريع ملموسة في إطار مذكرة التعاون في مجال الطاقة الموقعة بين البلدين العام الماضي. واختُتمت قمة منظمة شنغهاي للتعاون الاثنين، التي استمرت يومين في تيانجين، وكانت الأكبر بتاريخ المنظمة من حيث عدد المشاركين والمخرجات.
و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول هي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.
وفي 2017 انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان ومنغوليا.
وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.