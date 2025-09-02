جاء ذلك في بيان لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، حول زيارة الوزير بيرقدار إلى الصين على هامش القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في مدينة تيانجين الصينية.

وقال بيرقدار: "نواصل دون هوادة أنشطتنا الدبلوماسية لتحقيق هدف تحويل تركيا إلى مركز للطاقة"، وفق البيان.

وأضاف أن بلاده تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة في مجال الطاقة مع الصين، وأنه عقد اجتماعات مهمة مع شركات طاقة صينية رائدة، ولفت إلى وجود فرص كبيرة للتعاون مع الصين، ولا سيما في مجال الطاقة النووية والمتجددة.

وذكر الوزير التركي أنه التقى رئيس الإدارة الوطنية للطاقة بالصين وانغ هونغ تشي، وبحثا مشاريع ملموسة في إطار مذكرة التعاون في مجال الطاقة الموقعة بين البلدين العام الماضي.​​​​​​ واختُتمت قمة منظمة شنغهاي للتعاون الاثنين، التي استمرت يومين في تيانجين، وكانت الأكبر بتاريخ المنظمة من حيث عدد المشاركين والمخرجات.