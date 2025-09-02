تركيا
2 دقيقة قراءة
وزير تركي: نواصل دبلوماسيتنا لتحقيق هدف تحويل تركيا إلى مركز للطاقة
صرّح وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الثلاثاء، بأن أنقرة تواصل نشاطها الدبلوماسي لتحقيق هدف تحويل البلاد إلى مركز للطاقة.
وزير تركي: نواصل دبلوماسيتنا لتحقيق هدف تحويل تركيا إلى مركز للطاقة
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار والوفد المرافق له يلتقى رئيس الإدارة الوطنية للطاقة بالصين وانغ هونغ تشي، / aa
2 سبتمبر 2025

جاء ذلك في بيان لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، حول زيارة الوزير بيرقدار إلى الصين على هامش القمة الخامسة والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون التي عقدت في مدينة تيانجين الصينية.

وقال بيرقدار: "نواصل دون هوادة أنشطتنا الدبلوماسية لتحقيق هدف تحويل تركيا إلى مركز للطاقة"، وفق البيان.

وأضاف أن بلاده تبذل جهوداً دبلوماسية مكثفة في مجال الطاقة مع الصين، وأنه عقد اجتماعات مهمة مع شركات طاقة صينية رائدة، ولفت إلى وجود فرص كبيرة للتعاون مع الصين، ولا سيما في مجال الطاقة النووية والمتجددة.

وذكر الوزير التركي أنه التقى رئيس الإدارة الوطنية للطاقة بالصين وانغ هونغ تشي، وبحثا مشاريع ملموسة في إطار مذكرة التعاون في مجال الطاقة الموقعة بين البلدين العام الماضي.​​​​​​ واختُتمت قمة منظمة شنغهاي للتعاون الاثنين، التي استمرت يومين في تيانجين، وكانت الأكبر بتاريخ المنظمة من حيث عدد المشاركين والمخرجات.

اختيارات المحرر

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية سياسية واقتصادية وأمنية أوراسية، تأسست عام 2001 في مدينة شنغهاي الصينية على يد قادة ست دول هي: الصين وكازاخستان وقرغيزيا وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

وفي 2017 انضمت إلى عضويتها الهند وباكستان، كما حصلت إيران على عضوية كاملة في يوليو/تموز 2023، بينما تحظى دولتان بصفة مراقب هما: أفغانستان ومنغوليا.

وتضم المنظمة أيضاً 14 دولة بصفة "شركاء حوار" هي: تركيا وأذربيجان وأرمينيا والبحرين ومصر وكمبوديا وقطر والكويت والمالديف وميانمار ونيبال والإمارات والسعودية وسريلانكا.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us