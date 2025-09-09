وأوضح سلام خلال استقباله رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي في بيروت، أن "الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية"، مشدداً على أنّ تعزيز سيادة الدولة أحد المرتكزات الأساسية لاستقرار لبنان، وفق بيان لمكتب سلام لم يعلن مدة الزيارة وتفاصيلها.

وتابع: "استقرار لبنان لم يعد حاجة لبنانية فقط، بل هو حاجة عربية جامعة في ظل التحديات الإقليمية"، لافتاً إلى أن استعادة لبنان موقعه الطبيعي بين أشقائه العرب يجب أن يترافق مع دعم فعلي للمؤسسات الأمنية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، الذي وصفه بأنه "الركيزة الأساسية لحماية الوطن".

أما عن التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية، فدعا سلام إلى "ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها".

من جانبه جدّد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي "دعم المجلس كلَّ ما من شأنه تعزيز أمن لبنان واستقراره"، مؤكداً أنّ "المرحلة المقبلة ستكون مرحلة خير وتَقدُّم للبنان وشعبه"، وأن البرلمان العربي "يواكب جهود الحكومة منذ تشكيلها ومستعدّ لتقديم كل ما يلزم دعماً لهذا الاستقرار".

والجمعة أقرّت الحكومة خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحّبَت بها، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها "سرية".