الفيلم قدّم لأول مرة رواية بصرية مفصلة عن أخطر حصار عسكري شهدته البلاد في تاريخها الحديث.

من الرصاصة الأولى إلى لحظة الانتصار

أعاد الفيلم تفكيك وتقديم المشهد العسكري مرحلة تلو مرحلة بدءاً من الهجوم المباغت لقوات الدعم السريع على قوات الجيش في المدينة الرياضية وحسم جدلية الرصاصة الأولى، وكذلك هجوم قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة للجيش السوداني، ثم محاولات الاقتحام المتكررة لمقر القيادة لقتل قائد الجيش أو أسره، وانتهاء باللحظة التي قلب فيها الجيش المعادلة، محوّلاً الحصار إلى انتصار استراتيجي ومعنوي.

ولم يقتصر العمل على الجانب الميداني، بل غاص العمل في جذور الأزمة، وناقش هشاشة الشراكة السياسية التي تشكلت بعد سقوط نظام البشير عام 2019 بين الجيش وقوات الدعم السريع. كما كشف الفيلم خيوط مؤامرات إقليمية ومحاولات انقلاب مبكرة، موضحاً أن الحصار لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل واجهة لصراع سياسي إقليمي أوسع.

وقد اعتمد الفيلم على شهادات وروايات لضباط وخبراء أمنيين، مدعمة بصور أقمار صناعية ولقطات خاصة وأخرى أرشيفية ورسوم مولدة بالذكاء الصناعي.