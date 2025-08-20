الفيلم قدّم لأول مرة رواية بصرية مفصلة عن أخطر حصار عسكري شهدته البلاد في تاريخها الحديث.
من الرصاصة الأولى إلى لحظة الانتصار
أعاد الفيلم تفكيك وتقديم المشهد العسكري مرحلة تلو مرحلة بدءاً من الهجوم المباغت لقوات الدعم السريع على قوات الجيش في المدينة الرياضية وحسم جدلية الرصاصة الأولى، وكذلك هجوم قوات الدعم السريع على مقر القيادة العامة للجيش السوداني، ثم محاولات الاقتحام المتكررة لمقر القيادة لقتل قائد الجيش أو أسره، وانتهاء باللحظة التي قلب فيها الجيش المعادلة، محوّلاً الحصار إلى انتصار استراتيجي ومعنوي.
ولم يقتصر العمل على الجانب الميداني، بل غاص العمل في جذور الأزمة، وناقش هشاشة الشراكة السياسية التي تشكلت بعد سقوط نظام البشير عام 2019 بين الجيش وقوات الدعم السريع. كما كشف الفيلم خيوط مؤامرات إقليمية ومحاولات انقلاب مبكرة، موضحاً أن الحصار لم يكن مجرد معركة عسكرية، بل واجهة لصراع سياسي إقليمي أوسع.
وقد اعتمد الفيلم على شهادات وروايات لضباط وخبراء أمنيين، مدعمة بصور أقمار صناعية ولقطات خاصة وأخرى أرشيفية ورسوم مولدة بالذكاء الصناعي.
أصداء دولية ومحلية
حظي الفيلم بإشادات لافتة، وكتب عنه مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق للشؤون الإفريقية تيبور ناغي على حسابه الشخصي في إكس، إن الفيلم يتميز بالموضوعية ويعد "مفتاحاً لفهم أبعاد الصراع السوداني". كما وصف الصحفي الاستقصائي والمخرج الوثائقي ديفيد هوندايين العمل عبر منصة إكس بأنه "وثيقة بصرية تؤكد أن الحرب في السودان هي مواجهة بين دولة ذات سيادة وميليشيا مدعومة خارجياً".
أما داخلياً، فقد تناولت الكاتبة صباح مكي الفيلم في مقال نشرته بصحيفة الكرامة بعنوان "كبسولة وعي.. وسقطت المؤامرة: القيادة العامة تحت النار"، وصفت فيه الفيلم بأنه يمثل "توثيقاً استقصائياً جريئاً أزاح الستار عن مؤامرة إقليمية أُجهضت بالصمود الشعبي والعسكري"، مؤكدة أنه يوثق لحظة فارقة في مسار الحرب ويقدم شهادة بصرية على صمود امتد لأكثر من 650 يوماً.
قيمة توثيقية تتجاوز اللحظة
يقدم فيلم "تحت الحصار: القيادة العامة" أكثر من مجرد سرد بصري للمعارك، فهو محاولة لتجميع خيوط متشابكة من شهادات حية وقراءة سياقية معمّقة للأحداث، تضع أمام الجمهور مادة توثيقية تساعد في فهم طبيعة الصراع السوداني الراهن.
الفيلم الذي لامس أبعاداً سياسية وعسكرية وإنسانية لا يمثل مجرد عمل إعلامي، بل وثيقة تاريخية قد تسهم في رسم ملامح السردية الوطنية حول واحدة من أعقد مراحل الحرب السودانية.