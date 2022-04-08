حظي الطاهي التركي بوراك أوزدمير الشهير بـ"الشيف بوراك"، الجمعة، بترحيب واسع من الفلسطينيين في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وشوهد بوراك في ساحات الأقصى وقد التف مئات الفلسطينيين من حوله لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته والترحيب به.

وتداول ناشطون وصول الشيف بوراك إلى المسجد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصل أوزدمير إلى الأقصى في إطار برنامج للهلال الأحمر التركي في رمضان لتوزيع وجبات إفطار على العائلات الفقيرة.

ومن المقرر أن يشارك مساء الجمعة، في لقاء ينظمه المركز الثقافي التركي بالقدس بالتعاون مع الهلال الأحمر تحت عنوان "الشيف بوراك الشهير" وذلك في مقر المركز، دون مزيد من التفاصيل عن الزيارة.

وكان أكثر من 80 ألف فلسطيني قد أدوا اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى.