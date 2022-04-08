سياسة
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شاهد | "الشيف بوراك" في المسجد الأقصى وسط ترحيب واسع من المصلين فيه
وصل الطاهي التركي بوراك أوزدمير الشهير بـ"الشيف بوراك" إلى المسجد الأقصى في إطار برنامج للهلال الأحمر التركي في رمضان لتوزيع وجبات إفطار على العائلات الفقيرة. وحظي أوزدمير بترحيب واسع من الفلسطينيين الذين استقبلوه والتقطوا معه الصور.
شاهد | "الشيف بوراك" في المسجد الأقصى وسط ترحيب واسع من المصلين فيه
"الشيف بوراك" يحظى بترحيب واسع في المسجد الأقصى / AA
8 أبريل 2022

حظي الطاهي التركي بوراك أوزدمير الشهير بـ"الشيف بوراك"، الجمعة، بترحيب واسع من الفلسطينيين في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وشوهد بوراك في ساحات الأقصى وقد التف مئات الفلسطينيين من حوله لالتقاط الصور التذكارية معه ومصافحته والترحيب به.

وتداول ناشطون وصول الشيف بوراك إلى المسجد عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ووصل أوزدمير إلى الأقصى في إطار برنامج للهلال الأحمر التركي في رمضان لتوزيع وجبات إفطار على العائلات الفقيرة.

ومن المقرر أن يشارك مساء الجمعة، في لقاء ينظمه المركز الثقافي التركي بالقدس بالتعاون مع الهلال الأحمر تحت عنوان "الشيف بوراك الشهير" وذلك في مقر المركز، دون مزيد من التفاصيل عن الزيارة.

وكان أكثر من 80 ألف فلسطيني قد أدوا اليوم صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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